JPMorgan stuft die Fintech-Aktie SoFi hoch und sieht über 40 Prozent Kurspotenzial. Wachstum, Profitabilität und ein Rücksetzer sorgen für neuen Optimismus.Die US-Großbank JPMorgan zeigt sich wieder deutlich optimistischer für die Aktie des Fintech-Unternehmens SoFi. Nach einem jüngsten Kursrückgang sieht die Bank einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger. JPMorgan stuft SoFi von neutral auf übergewichten hoch. Analyst Reginald Smith bestätigt sein Kursziel von 31 US-Dollar und liegt damit über dem Analystenkonsens von 26,69 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Smith gilt laut Auswertungen von Analysten-Rankings als zuverlässig und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz.
