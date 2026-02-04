Nach dem kräftigen Rücksetzer beim Goldpreis bis in den Bereich von 4.400 Dollar hat das Edelmetall nun zur Gegenbewegung angesetzt. Bereits am Montag konnte sich Gold von seinen Tiefständen im Tagesverlauf lösen, am Dienstag ging es weiter nach oben. Und auch der Mittwochmorgen sieht stark aus. Dem Goldpreis ist die Rückeroberung der 5.000 Dollar-Marke gelungen.Am Freitag war der Goldpreis um mehr als elf Prozent eingebrochen und deutlich unter die Marke von 5.000 Dollar je Unze gefallen. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
