Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 864009 | ISIN: JP3756600007 | Ticker-Symbol: NTO
Tradegate
04.02.26 | 09:02
49,040 Euro
-5,76 % -3,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
NIKKEI-225
1-Jahres-Chart
NINTENDO CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NINTENDO CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
48,65048,96009:03
48,96049,04009:02
Dow Jones News
04.02.2026 07:33 Uhr
336 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nintendo brechen ein

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nintendo brechen ein

DOW JONES--An den asiatischen Börsen zeigt sich am Mittwoch kein einheitliches Bild. Nach schwach aufgenommenen Geschäftszahlen von Nintendo geht es an der Börse Tokio mit den Kursen kräftiger nach unten. Dagegen steigen die Notierungen in Sydney dank sich weiter erholender Rohstoffpreise. Edelmetalle scheinen die jüngste Korrektur abgeschlossen zu haben. Der Goldpreis notiert wieder über der Marke von 5.000 Dollar die Feinunze.

Nintendo-Aktien brechen um 12 Prozent ein, und das trotz solider Zahlen. Hauptbelastungsfaktor ist ein nur bestätigter Ausblick auf das laufende Jahr.

Für Unruhe im Techbereich sorgt auch eine neue KI-Anwendung von Anthropic. Mittels der Software können juristische Aufgaben automatisiert werden. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools gerieten daraufhin an den US-Börsen massiv unter Druck - Händler sprachen von einer möglichen neuen Konkurrenz im Bereich der Datenanalyse. Seit Monaten wird unter Anlegern intensiv diskutiert, ob KI Fluch oder Segen für Datenanbieter aller Couleur darstellt.

Stützend wirken indes neue Konjunkturdaten aus der Region. In China zog der von Ratingdog (ex Caixin) ermittelte Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich auf 52,3 an und damit auf ein Drei-Monats-Hoch. Noch besser sei allerdings die Breite des Aufschwungs durch ganz Asien. Wie S&P Global mit seinem Asien-Sektor-Index feststellt, zeigt die Mehrheit aller Branchen ein Rekordwachstum bei der Aktivität im Januar: In 16 von 18 Sektoren ging es nach oben.

An den Rohstoffmärkten geht es für den Ölpreis rund 1 Prozent nach oben. Hintergrund sind wieder zunehmende Spannungen im Nahen Osten, nachdem die USA einen iranische Drone in der Nähe eines US-Flugzeugträgers abgeschossen hatten. Zuletzt hatte es eher Entspannungssignale zwischen dem Iran und den USA gegeben.

Am Devisenmarkt steht der Yen unter Abgabedruck. Umfragen deuten einen umfassenden Sieg der Liberal Democratic Party von Premierministerin Takaichi bei den anstehenden Parlamentswahlen an. Takaichi könnte dies als Zustimmung für eine expansive Fiskalpolitik werten, was die Staatsverschuldung weiter nach oben treiben und eine Schwächung der japanischen Währung zur Folge haben würde. 

INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.923,40    +0,7%   +0,7%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   54.190,63    -1,0%   +4,6%   07:00 
Kospi (Seoul)      5.353,62    +1,2%   +27,0%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.065,15    -0,1%   +1,2%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.765,88    -0,3%   +4,4%   09:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00  Di, 9:15  % YTD 
EUR/USD          1,1834     0,1   1,1819   1,1810  +0,2% 
EUR/JPY          184,94     0,5   184,08   183,63  -0,4% 
EUR/GBP          0,8628    -0,0   0,8630   0,8626  -1,1% 
GBP/USD          1,3716     0,2   1,3695   1,3691  +1,3% 
USD/JPY          156,27     0,3   155,76   155,48  -0,7% 
USD/KRW         1.450,76     0,2  1.447,69  1.442,88  +0,8% 
USD/CNY          6,9577    -0,0   6,9586   6,9579  -0,8% 
USD/CNH          6,9342    -0,0   6,9344   6,9326  -0,5% 
USD/HKD          7,8148     0,0   7,8132   7,8127  +0,3% 
AUD/USD          0,7032     0,2   0,7018   0,7036  +4,0% 
NZD/USD          0,6039    -0,2   0,6049   0,6050  +4,1% 
BTC/USD         76.362,40     1,0 75.589,85 78.422,00 -11,1% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,88    63,21   +1,1%   +0,67  +8,0% 
Brent/ICE          67,86    67,33   +0,8%   +0,53  +8,8% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           5.079,77  4.946,40   +2,7%  +133,37  +7,9% 
Silber           88,15   85,425   +3,2%   +2,72 +12,3% 
Platin          1.943,26  1.879,26   +3,4%   +64,00  +2,8% 
Kupfer            6,05    6,09   -0,6%   -0,04  +1,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.