The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2026
ISIN Name
US52567D1155 LEMONADE INC. WTS26 WARRANT
US037833EB24 APPLE 21/26
FR0014001VD2 SFIL 21/26 MTN
XS2297209293 ZYPERN 21/26 MTN
USY3815NBC49 HYUND.CAP.S. 21/26 REGS
US302154DF38 EX.IMP.BK.K. 21/26
US15238RAG74 C.A.B.E.I. 21/26 MTN REGS
DE000HLB4QF2 LB.HESS.-THR.IS.05C/2017
FR00140007K5 VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
DE000DK0JRW1 DEKA GM ANL 18/26
USP32466AA50 CREDITO REAL 19/26 REGS
IT0005323438 CASSA D.PR. 18/26 MTN
DE000HLB5KJ4 LB.HESS.THR.CARRARA02E/18
XS1948598997 SEB 19/26 MTN
DE000HLB5KN6 LB.HESS.THR.CA.TIL.02B/18
DE000HLB4CW7 LB.HESS.-THR.IS.02A/2017
DE000LB12536 LBBW STUFENZINS 19/26
NO0013165852 GO NORTH GRP 24/26 FLR
XS2592659242 V.F. CORP. 23/26
DE000HLB7CG3 LB.HESS.THR.CARRARA02L/23
USL20041AF38 COSAN LUXEMB 23/30 REGS
USL20041AG11 COSAN LUXEMB 24/31 REGS
NO0013165845 GO NORTH GRP 24/26 FLR
US69370RAK32 PT PERTAMINA 21/26 MTN
DE000LB2BN26 LBBW FESTZINS 22/26
XS2297687431 WORLD BK 21/26 MTN
DE000HLB7BY8 LB.HESS.THR.CARRARA02C/23
XS2292974065 FRANSH.BRIL. 21/UND.
