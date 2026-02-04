© Foto: Dall-EObwohl AMD solide Zahlen meldet, verliert die Aktie deutlich. Der Ausblick ernüchtert die Sicht auf den Investitionsboom in künstliche Intelligenz.Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) ist nach der Vorlage der Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten. Die Aktie schloss den regulären Handel am Dienstag rund zwei Prozent im Minus. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie weitere acht Prozent und notierte damit zuletzt bei rund 222,50 US-Dollar. Starke Zahlen, schwache Reaktion AMD übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten klar. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 US-Dollar und damit deutlich über den von LSEG erwarteten 1,32 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf …Den vollständigen Artikel lesen
