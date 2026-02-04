Anden-Projekt vor Durchbruch: Norsemont Mining vor Neubewertung mit Gold-Silber-Kupfer-Hebel

Anzeige / Werbung

Norsemont Mining (CSE: NOM; DE: LXZ1) bringt Choquelimpie auf Kurs: 2,7 Mio. AuEq-Ressource, vorhandene 3.000-tpd-Infrastruktur und "Smart Money" investiert - plus Kupfer-Porphyr-Upside für 2026.

Die Überlebenden aus dem Rohstoffbärenmarkt der vergangenen Jahre sind jetzt oft die spannendsten Unternehmen. Eindeutig in diese Kategorie fällt Norsemont Mining (CSE: NOM; Deutschland: LXZ1). Während viele Explorer in der Durststrecke aufgeben mussten, hat Norsemont die Zeit genutzt, um sein Vorzeigeprojekt Choquelimpie in Nordchile auf ein neues Niveau zu heben. Mit einer massiven Ressource, einer bereits vorhandenen Infrastruktur und dem Einstieg von "Smart Money" wie Crescat Capital positioniert sich das Unternehmen als einer der vielversprechendsten Gold-Silber-Kupfer-Player im aktuellen Rohstoffzyklus.

Ein historisches Asset mit modernem Potenzial

Das Choquelimpie-Projekt im Norden Chiles ist kein unbeschriebenes Blatt. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren war es eine der bedeutendsten Gold- und Silberminen des Landes, betrieben von Schwergewichten wie Shell und Northgate Minerals. Damals wurden über 415.000 Unzen Gold und 2 Millionen Unzen Silber produziert. Doch wie so oft bei historischen Minen endete der Abbau nicht etwa am Ende des Erzes, sondern aufgrund niedriger Rohstoffpreise und der damaligen technologischen Grenzen.

Heute, bei Goldpreisen, die neue Rekordmarken jagen, und einem Kupfermarkt, der vor einem strukturellen Defizit steht, bietet Choquelimpie eine völlig neue Dynamik. Norsemont hält 100% an diesem Projekt über seine chilenische Tochtergesellschaft SCM Vilacollo.

Der unschlagbare Infrastruktur-Vorteil: Ready to Go

Einer der größten Fallstricke für Junior-Bergbauunternehmen ist der massive Kapitalbedarf (Capex) für den Aufbau einer neuen Mine. Norsemont umgeht dieses Problem elegant: Auf dem Gelände von Choquelimpie befindet sich bereits eine Infrastruktur im Wert von hunderten Millionen Dollar.

Dazu gehören:

Eine voll ausgestattete Aufbereitungsanlage (Mühle) mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag.

Bestehende Straßenzugänge, die das ganze Jahr über befahrbar sind.

Gesicherte Strom- und Wasserrechte (vier eigene Brunnen vor Ort).

Ein voll funktionsfähiges Camp inklusive Büros, Laboren und Lagerhallen.

In einem Umfeld, in dem Genehmigungsverfahren für neue Anlagen Jahrzehnte dauern können, ist dieser Bestand ein strategischer Trumpf. Er verkürzt den Weg zurück zur Produktion massiv und reduziert das Verwässerungsrisiko für Aktionäre erheblich.

Die Ressource: Substanz schwarz auf weiß

Im April 2025 veröffentlichte Norsemont eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101, die den Markt aufhorchen ließ. Das Asset verfügt über:

Angezeigte Ressourcen (Indicated): 2,18 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuEq) bei einem Durchschnittsgehalt von 0,83 g/t.

Vermutete Ressourcen (Inferred): 557.000 Unzen Goldäquivalent bei 0,69 g/t.

Diese Zahlen basieren auf einer gigantischen Datenbank von über 1.700 historischen Bohrlöchern und mehr als 140.000 Metern Bohrungen. Doch das ist erst der Anfang. Die aktuelle Ressource ist in den ersten 70 Metern Tiefe, während sich die Lagerstätte bis in 300 Meter Tiefe erstreckt! Das wahre "Blue Sky"-Potenzial auf eine potenzielle Vervielfachung der Ressource liegt also in der Tiefe - und in der Fläche.

Explorations-Upside: Nur die Spitze des Eisbergs

Das gesamte Alterationssystem von Choquelimpie erstreckt sich über eine Fläche von rund 27 Quadratkilometern. Bisher wurden jedoch nur etwa 5 Quadratkilometer (weniger als 20%) systematisch exploriert. Geologen sind überzeugt, dass Choquelimpie ein klassisches Porphyr-Epithermal-System von Weltklasse darstellt.

1. Die Suche nach den "Bonanza-Graden"

Aktuelle Bohrprogramme (Phase 3) zielen darauf ab, die hochgradigen Zonen in der sogenannten Vizcacha-Hydrothermalbrekzie zu erweitern. Historische Abschnitte wie 35 Meter mit 32,2 g/t Gold oder 24 Meter mit 35,1 g/t Gold zeigen, welche extremen Gehalte hier möglich sind. Norsemont arbeitet daran, diese "Perlen" zu verbinden und die Ressource signifikant zu vergrößern.

2. Das Kupfer-Porphyr-Ziel

Unterhalb der bekannten Gold-Silber-Mineralisierung vermuten Experten ein massives Kupfer-Porphyr-System. Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent, und Projekte wie Choquelimpie liegen im Herzen des produktivsten Gürtels der Welt. Tiefe Bohrungen bis zu 600 Meter sollen 2026 klären, ob unter dem Gold ein "Elefant" von einem Kupfervorkommen schlummert. Für Investoren bedeutet dies: Norsemont ist nicht nur ein Gold-Play, sondern eine Option auf das wichtigste Metall der Energiewende.

Die Strategie: Zweigleisig zum Erfolg

Das Management unter CEO Marc Levy verfolgt einen klaren Plan, um Shareholder Value zu generieren:

Kurzfristig (Produktionspfad): Norsemont plant die Wiederaufnahme der Produktion durch die Aufbereitung von vorhandenem Haldenmaterial und oberflächennahen Oxiderzen. Eine Preliminary Economic Assessment (PEA) ist bereits in Vorbereitung. Dieser Schritt könnte Norsemont in einen Cashflow-Produzenten verwandeln, der seine weitere Exploration selbst finanziert.

Langfristig (Exploration): Durch gezielte Bohrungen in die Tiefe soll das volle Potenzial des Porphyr-Systems freigelegt werden. Ziel ist die Transformation von einem Projekt im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu einem Milliarden-Asset.

Management und "Smart Money": Wer steckt dahinter?

Ein erstklassiges Projekt ist ohne das richtige Team wenig wert. Marc Levy, der CEO von Norsemont, hat bereits bewiesen, dass er Unternehmen zum Erfolg führen kann. Er war maßgeblich am Aufbau von Unternehmen beteiligt, die später für dreistellige Millionenbeträge verkauft wurden (z.B. der Verkauf der "alten" Norsemont Mining an Hudbay Minerals für 520 Mio. Dollar im Jahr 2011).

An seiner Seite agieren Experten wie David Flint (Senior Geologist) und Dr. Quinton Hennigh, der als Berater für Crescat Capital fungiert. Dass Crescat Capital - einer der renommiertesten und kritischsten Rohstoff-Fonds weltweit - als strategischer Investor eingestiegen ist und die Finanzierungsrunden anführt, ist ein Ritterschlag. Es zeigt, dass Profis, die hunderte Projekte analysieren, bei Norsemont ein außergewöhnliches Risiko-Ertrags-Profil sehen.

Marktumfeld 2026: Gold, Silber und Kupfer im Fokus

Das Timing könnte für Norsemont nicht besser sein. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und drohender Inflation suchen Investoren Sicherheit in Sachwerten. Gold hat seine Rolle als ultimative Währung zurückerobert. Silber profitiert doppelt - als Edelmetall und als unverzichtbare Komponente in der Photovoltaik.

Kupfer wiederum steht vor einem massiven Nachfrageboom durch den Ausbau der Stromnetze und die Elektromobilität. Analysten von Citi und anderen Großbanken sehen Goldpreise jenseits der 3.000er oder gar 5.000er Marke und Kupferpreise auf Rekordniveau. In einem solchen Umfeld werden Unternehmen mit fortgeschrittenen Assets in sicheren Jurisdiktionen wie Chile massiv aufgewertet.

Fazit: Warum jetzt Norsemont?

Norsemont Mining ist kein typischer "Lotto-Ticket"-Explorer. Dank der bestehenden Ressource von über 2,7 Mio. Unzen AuEq (indicated + inferred) und der massiven Infrastruktur ist das Fundament bereits gegossen. Das aktuelle Marktkapital spiegelt bei weitem nicht den Wert der vorhandenen Anlagen und der bisherigen Bohrergebnisse wider.

Investoren finden hier eine seltene Kombination:

Relative Sicherheit durch eine bereits definierte, massive Ressource.

Hebel auf steigende Gold-, Silber- und Kupferpreise.

Explosives Potenzial durch tiefe Porphyr-Bohrungen.

Ein erfahrenes Team, das weiß, wie man Projekte zur Produktionsreife führt oder gewinnbringend verkauft.

Für risikobewusste Anleger, die auf den nächsten großen Rohstoff-Zyklus setzen wollen, gehört Norsemont Mining zweifellos auf die Watchlist - mindestens. Wenn der "schlafende Riese" in den Anden erst einmal vollständig erwacht ist, könnten die aktuellen Kurse schnell der Vergangenheit angehören.

Zumal Norsemont mit Choquelimpie im Grunde genommen gleich an zwei verschiedenen vielversprechenden Punkten der berühmten Lassonde-Kurve (die die typische Bewertungsentwicklung von Rohstoffunternehmen zeigt) angesiedelt ist, was ebenfalls darauf hindeutet, dass das Unternehmen reif für eine Neubewertung sein könnte!

