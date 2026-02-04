DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Infineon Technologies baut ihr Sensorgeschäft mit einem Zukauf aus. Der DAX-Konzern übernimmt das nicht-optische Analog- bzw. Mixed-Signal-Sensorportfolio von AMS-Osram für 570 Millionen Euro. Der Konzern stärkt damit seine Position bei Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen und erweitert die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen. Infineon geht davon aus, dass das zugekaufte Geschäft im Kalenderjahr 2026 einen Umsatz von rund 230 Millionen Euro erzielt wird. Sofort nach Abschluss der Transaktion soll es sich ergebnissteigernd auf den Gewinn pro Aktie auswirken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2025/26 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25/26 ggVj Zahl 1Q24/25 Gesamtumsatz 3.621 +6% 22 3.424 Segmentergebnis 607 +6% 22 573 Segmentergebnis-Marge 16,8 -- 22 16,7 Ergebnis nach Steuern 290 +18% 22 246 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,22 +22% 22 0,18 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,33 -- 22 0,33 Umsatz Automotive 1.792 -7% 22 1.919 - Green Industrial Power 383 +13% 22 340 - Power & Sensor Systems 1.119 +36% 22 820 - Connected Secure Systems 325 -6% 22 344 Ergebnis Automotive 325 -10% 22 363 - Green Industrial Power 46 +35% 22 34 - Power & Sensor Systems 183 +23% 22 149 - Connected Secure Systems 29 -3% 22 30

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Umsatz 530 +2% 17 521 Operatives Ergebnis bereinigt 154 -4% 17 160 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 130 -5% 13 136 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,59 -3% 15 0,61

Weitere Termine:

07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis

07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q

08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)

10:00 LU/Stabilus SE, HV

12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Schott Pharma 0,18 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,5 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 50,0 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 51,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 52,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 51,4 - EU 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +45.000 Stellen zuvor: +41.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,4 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.869,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.951,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.458,50 +0,0% Nikkei-225 (Tokio) 54.407,56 -0,6% Hang-Seng (Hongk.) 26.924,65 +0,3% Shanghai-Comp. 4.079,67 +0,3% Vortag: INDEX zuletzt +/- % DAX 24.780,79 -0,1% DAX-Future 24.848,00 -0,1% XDAX 24.761,53 -0,1% MDAX 31.537,33 +0,1% TecDAX 3.605,72 -1,0% SDAX 18.004,12 -0,7% Euro-Stoxx-50 5.995,35 -0,3% Stoxx-50 5.133,43 -0,2% Dow-Jones 49.240,99 -0,3% S&P-500 6.917,81 -0,8% Nasdaq Composite 23.255,19 -1,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Von einer nicht leicht unter einen Hut zu bringenden Nachrichtenlage sprechen Händler am Mittwoch. Die US-Vorgaben seien stark negativ, allerdings beschränkt auf den Software-Sektor. Dieser war extrem unter Druck geraten durch Sorgen, das profitable Mietmodell (SaaS) für Software könne von KI-Agenten abgelöst werden. Der Druck dürfte aber isoliert auf die Tech-Werte bleiben, meinen Händler. Der DAX-Terminkontrakt zeigt sich daher recht neutral und nur leicht unter der 24.900er-Marke. Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag stehen besonders die neuen Inflationsdaten aus Europa im Blick, so die Verbraucher- und die Erzeugerpreise. Und zudem muss der Markt eine Menge Quartalszahlen verarbeiten, unter anderem von UBS und Infineon. In den USA folgen am Abend unter anderem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet.

Rückblick: Knapp behauptet - Der Abverkauf bei Edelmetallen fand ein Ende, was stabilisierend auf Aktien wirkte. Der Euro-Stoxx-50 hatte im Verlauf ein Allzeithoch markiert, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Klar positiv für den freien Welthandel wurde das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien gewertet, Auswirkungen auf den Aktienmarkt hatte dies jedoch kaum. Ein neues Analysetool von Anthropic sorgte für Wirbel. Mittels der Software können auch juristische Arbeiten automatisiert werden. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools gerieten daraufhin unter Druck. Im DAX brachen Deutsche Börse um 4,4 Prozent ein, SAP schlossen 4,6 Prozent niedriger, Scout24 gaben 5,2 Prozent nach. In London verloren LSE 12,8 Prozent und Pearson 7,7 Prozent. Für Technologie-Aktien ging es insgesamt um 4,4 Prozent nach unten. Dass Publicis keine Aktienrückkäufe für 2026 erwähnt hatte, enttäuschte Anleger. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen derweil übertroffen. Der Kurs fiel um 9,2 Prozent und zog den gesamten Sektor mit nach unten. WPP schlossen 11,8 Prozent niedriger. Akzonobel schlossen nach Zahlenvorlage 3,9 Prozent niedriger. Die Konsenserwartungen bei Umsatz und Gewinn wurden leicht verfehlt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Zalando steht vor Herausforderungen durch den Aufstieg des Social-Media-Handels, wie etwa dem TikTok-Shop, so Morgan Stanley. Zalando brachen um 12,1 Prozent ein, für das Puma-Papier ging es um 3,3 Prozent nach unten. Sartorius schlossen nach Zahlenausweis 6 Prozent fester. JP Morgan sprach mit Blick auf das Zahlenwerk und den Ausblick von einer "Bereinigung". Entsprechend erleichtert reagierten Anleger. Die Geschäftszahlen von Siltronic für das vierte Quartal fielen laut Jefferies besser als erwartet aus und übertrafen den Konsens beim Umsatz um 10 Prozent sowie beim EBITDA um 16 Prozent. Es wurde aber keine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben. Die aktuellen Konsensschätzungen für 2026 stufen die Analysten als zu hoch ein. Siltronic kamen um 8,1 Prozent zurück. Prosiebensat1 verloren 3,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA habe unter dem - eingeengten - Prognosekorridor des Unternehmens gelegen, so MWB. Vor den Ergebnissen von Merck KGaA für das vierte Quartal und der Prognose für 2026 hat die Deutsche Bank ihre bereinigte Gewinnschätzung für 2026 um rund 5 Prozent gesenkt. Das Votum senkten die Analysten auf "Halten",

