Gibt Geschäftsausblick für 2026 mit mehreren Produktionsstartzielen (SOP) für 2027 bekannt

Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz und Entwickler von Dynamic Motor Drive (DMD), gab heute ein Geschäftsupdate bekannt, in dem weitere technische Fortschritte in China und Europa hervorgehoben werden, während das Unternehmen die globale Kommerzialisierung vorantreibt. Im vierten Quartal 2025 schloss ein weiterer globaler Tier-1-Zulieferer die DMD-Tests ab und erzielte dabei eine über den Erwartungen liegende Effizienz. Das Unternehmen unterzeichnete außerdem zwei weitere Absichtserklärungen und baute damit seine Zusammenarbeit mit OEMs und Tier-1-Zulieferern aus. Insgesamt treibt Tula sechs Entwicklungsprogramme voran, deren Produktionsstart (SOP) für 2027 geplant ist, weitere Programme sollen folgen.

In China hat Tula kürzlich zwei weitere Vereinbarungen unterzeichnet eine mit einem chinesischen OEM und eine weitere mit einem globalen Tier-1-Zulieferer. Der OEM hat bereits mit Dynamometer-Tests begonnen, um den Nutzen von DMD zu bestätigen. Wenn die Erwartungen erfüllt werden, könnte im vierten Quartal dieses Jahres ein Over-the-Air-Update erfolgen, mit dem die DMD-Software in die bestehende Fahrzeugflotte des OEM integriert wird. Eine gemeinsame Präsentation mit einer Zusammenfassung der Testergebnisse ist ebenfalls für die IAPS-Konferenz im März in Shanghai geplant. Zusammen mit dem Tier-1-Partner von Tula werden im März Dynamometer-Tests beginnen, und DMD wird derzeit für mehrere OEM-Kunden ins Auge gefasst. Tula arbeitet außerdem mit über einem Dutzend weiterer OEMs und Tier-1-Zulieferern zusammen, was das starke regionale Interesse an der softwarebasierten Effizienzlösung von DMD für alle elektrifizierten Antriebsplattformen widerspiegelt.

Gleichzeitig gewinnt das Projekt auch in Europa an Dynamik. Im Januar schloss ein OEM Dynamometer-Tests ab, die den Nutzen von DMD bestätigten. Zwei weitere OEMs organisieren DMD-Projekte, die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen sollen. Während sich die meisten Projekte weltweit auf Innenpermanentmagnetmotoren (IPM) konzentrieren, werden sich andere bevorstehende OEM-Projekte auf extern erregte Synchronmotoranwendungen konzentrieren, bei denen die Vorteile von DMD deutlich größer sind.

"Wir beobachten, dass OEMs und Zulieferer DMD schnell in ihre Software integrieren, wobei anschließende Prüfstand- und Fahrzeugtests die Vorteile von rein softwarebasierten IPM im Bereich von 0,5 bis 1 bestätigen", sagte John Fuerst, Präsident und CEO von Tula Technology. "Konsistente Ergebnisse in der Simulation und auf dem Prüfstand sowie Fahrzeuge, die DMD unmerklich liefern, bestätigen die Wirksamkeit von DMD bei unseren Partnern. Wir freuen uns darauf, unsere Programme in China und Europa bis 2027 in die Produktion zu bringen."

Über Tula Technology, Inc.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Tula Technology bietet innovative, preisgekrönte Software-Steuerungen zur Optimierung der Antriebseffizienz und der Emissionen im gesamten Mobilitätsspektrum, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und alternativ betriebener Fahrzeuge. Tulas Innovationskultur hat zu bahnbrechenden Technologien und einem soliden globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology, ein Privatunternehmen, wird von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

