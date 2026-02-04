Angetrieben von positiven Analystenkommentaren hat die Daimler-Truck-Aktie gestern in einem negativen Marktumfeld den DAX dominiert. Der ganze Sektor gerät noch vor Veröffentlichung der Zahlen in Bewegung. Auch die Traton-Aktie konnte mit Kursgewinnen von elf Prozent seit Ende vergangener Woche von der positiven Branchenstimmung profitieren. Am Dienstag hatte Bank-of-America-Analyst Alexander Jones den Lkw-Hersteller Daimler Truck als neuen Branchenfavoriten auserkoren. Der Lkw-Zyklus nehme Fahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag