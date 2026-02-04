Innsbruck (ots) -Am 5. Februar '76 siegte Franz Klammer bei Olympia: Gold vor Bernhard Russi. 50 Jahre später wurde gemeinsam gefeiert & Gutes getan: 180.000 € für die Franz Klammer Foundation!Bei den gestern und heute dauernden Feierlichkeiten fanden sich Sportlegenden aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz zusammen, um gemeinsam mit Skikaiser Franz Klammer sein Olympiajubiläum zu ferin. Am 5. Februar 1976 gewann der damals im Alter von 22 Jahren und 3 Monaten die Olympiaabfahrt bei den Olympischen Spielen in Innsbruck am Patscherkofel. In einer legendären Abfahrt gewann er mit Startnummer 15 in einer Zeit von 1:45,73, 33 Hundertsel vor dem Schweizer Bernhard Russi und dem Italiener Herbert Plank (+1,33 Sec.). Es war der vorläufige Höhepunkt einer einzigartigen Karriere, die mit Einsätzen in der Saison 1971/72 in Gröden (Riesenslalom) startete, am 3. Februar 1973 erreichter er bei der Abfahrt in St. Anton sein erstes Podium und sein erster Weltcupabfahrtssieg folgte am 22. Dezember 1973 in Schladming.Er ging 1976 als Favorit in die Olympiaabfahrt, da er die davor stattfindenden Abfahrten in Wengen, Morzine und Kitzbühel gewann. Rd. 60.000 Zuseher fanden sich live am Patscherkofel ein und das ganze Land "machte Pause", um Franz Klammer zum Olympiasieg zu tragen. Bei der Zwischenzeit lag er noch 0,19 Sec. zurück, ehe er mit einem Husarenritt den Rückstand in einen Triumpf wandelte.Charity Dinner by Generali Versicherung AG brachte \ua792 183.000,00 für die Franz Klammer FoundationGemeinsam mit seinem heutigen Freund und damaligen Gegner Bernhard Russi feierte Franz Klammer im Rahmen eines Galaabends im Ägidihof in Innsbruck Igls mit vielen Freunden und Wegbegleitern das 50 Jahr Jubiläum. Gewinner von 65 Weltmeisterschafts- (26 Gold) und 29 Olympiamedaillen, 15 Olympiagoldmedaillen-gewinner:innen sowie 283 Siege von Weltcuprennen waren anwesend.Bei den Sportlegenden gesichtet wurden u.a. Skikaiser Franz Klammer, SwissSki Idol Bernhard Russi, Olympia Dritter Herbert Plank, Speedski Ass & Charity Initiator Franz Weber, Österreichs Ski Grand Dame Annemarie Moser Pröll, Deutschlands Ski Star Maria Riesch, Olympiasieger Leonhard Stock, Kitz Rekordmann Fritz Strobl, Ski Ass Petra Kronberger, Deutschlands Ski Superstar Marcus Wasmeier, Profi Ski Weltmeister Andre Arnold, ORF Expertin & Ski As Marlies Raich, ÖSV Legende Benny Raich, ÖSV Skisprungtrainerlegende Alex Pointner und Italiens Abfahrts Ass Peter Runggaldier. Darüber hinaus wurden u.a. Generali CEO Gregor Pilgram, Generali CSMO Reinhard Pilgram, Schauspieler Ikone Tobias Moretti und Riedergarten Gründer Herbert Waldner, ORF Moderator Rainer Pariasek und Ex Mountainibiker Wolfgang Illek gesehen.Im Rahmen des Galadinners kamen insgesamt \ua792 183.000,00 an Spenden für die Franz Klammer Foundation zusammen. Der Spendenbeitrag wird für zahlreiche Förderprojekte der Franz Klammer Foundation 2026 verwendet darunter u.a. sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg bzw. dem ehemaligen Motocrosser Ronny Großkopf.Skikaiser Franz Klammer: "Innsbruck, der Patscherkofel waren Wegweiser für meine Karriere, für mein Leben. Ich bin unendlich dankbar wieder hier zu sein - wieder hier mit vielen Freunden, Wegbegleitern, Kollegen und meiner Familie zu feiern. Uns allen geht es gut - sehr gut sogar. Es freut mich daher sehr, von meinem Glück etwas zurück zu geben an die Sportler:innen, die es nicht so gut haben oder die gerade eine schwere Herausforderung zu bewältigen haben."Am heutigen Donnerstag finden eine Originalbefahrung durch Franz Klammer & Bernhard Russi der Olympiaabfahrtspiste am Patscherkofel, ein Zeitzeugengespräch im Landhaus, ein Legendenrennen sowie ein Kinovorführung des Franz Klammer Films "Chasing the line" in Innsbruck statt.Über die Franz Klammer Foundation:Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. Sie gehört zu den gemeinnützigen Organisationen, die auch spendenbegünstigungsbescheidet durch das BMF sind. Dadurch ist jede Spende an die Foundation gemäß §4 EstG voll absetzbar. In den letzten 28 Jahren wurden rd. 400 Sportler:innen unterstützt und über €3,7 Mio. gefundet. Allein in den letzten beiden Jahren wurden rd. 200.000 € zur Unterstützung von u.a. Günther Chromecek (Ex Erfolgstrainer der Nordischen Kombinierer) ausgeschüttet. www.FranzKlammerFoundation.com

Über Franz Klammer:
5-facher Abfahrtsweltcupsieger, 25 Siege Weltcup Abfahrt, 1 Sieg Weltcup Kombination, Gold Olympia Abfahrt 1976 Innsbruck, Gold Ski WM Kombination 1974 St. Moritz, Gold Ski WM Abfahrt 1976 Innsbruck, Silber Ski WM Abfahrt 1974 Sankt Moritz, 4-fach Kitzbühel Sieger