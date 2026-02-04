EQS-News: ISX Financial EU Plc / Schlagwort(e): Personalie

NICOSIA, Zypern, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU PLC (ISXX), ein von der Central Bank of Cyprus (CBC) zugelassenes E-Geld-Institut (EWI), gab heute die Ernennung von Andreas Artemiou zum Leiter für Risikomanagement bekannt. In dieser Funktion wird Herr Artemiou das Risikomanagement von ISXX leiten, einschließlich des Kreditrisikos, des nicht-finanziellen Risikos, des Cyber-Risikos und des Rückvergütungsmanagements. Die Ernennung von Herrn Artemiou erfolgt vorbehaltlich einer förmlichen (nicht beanstandeten) Genehmigungsentscheidung der CBC. "Wir freuen uns sehr, Andreas Artemiou als neuen Leiter für Risikomanagement bei ISXX begrüßen zu dürfen", sagte Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer von ISXX. "Seine umfassende Erfahrung im Bankwesen, im regulatorischen Engagement und im Risikomanagement wird für uns von unschätzbarem Wert sein, da wir unser Geschäft weiter ausbauen und gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf Risikodisziplin und Einhaltung von Vorschriften einhalten werden." Als sehr erfahrener Risikoprofi bringt Herr Artemiou fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kreditrisiko, nicht-finanzielles Risiko, Kapitalmanagement und Data Governance mit. Zu seinen Aufgaben gehörten die Leitung der Strategieentwicklung und -umsetzung, die Umsetzung von Aufsichts- und Regulierungsanforderungen in praktische Rahmenbedingungen, die Durchführung von Stresstests und die Entwicklung von Risikoanalysen sowie die Unterstützung von Teams an vorderster Front bei der Verankerung effektiver Risikomanagementpraktiken, die auf die Geschäftsziele abgestimmt sind. Herr Artemiou bringt umfangreiche Führungserfahrung mit, da er als Mitglied des Exekutivausschusses bei der AstroBank Public Company Limited und der Cynergy Bank (ehemals Bank of Cyprus UK) tätig war und auch bei der Bank of Cyprus leitende Funktionen innehatte. In diesen Funktionen war Herr Artemiou aktiv an der Gesamtleitung der Banken beteiligt, einschließlich der strategischen Planung und Ausführung, der Initiativen zum Geschäftswachstum und der Steigerung der betrieblichen Effizienz. Er spielte auch eine Schlüsselrolle dabei, die Mitarbeitenden für die Vision, die Kultur und die Geschäftsziele der Bank zu gewinnen. In seiner Funktion als Leiter für Risikomanagement wird Andreas Artemiou eng mit dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um den Rahmen für die Risikosteuerung von ISXX weiter zu verbessern und das langfristige Wachstum zu unterstützen. "Ich bin erfreut, in einer so wichtigen Phase der Entwicklung von ISXX einzusteigen", sagte Herr Artemiou. "Ein starkes Risikomanagement ist von grundlegender Bedeutung für die Förderung von Innovation und langfristigem Wachstum. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat, um unseren Risikorahmen weiter zu verbessern und gleichzeitig das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seine strategischen Ziele zu erreichen." ISXX investiert weiterhin in seine Governance- und Führungskompetenzen, um sein Angebot an digitalen Finanzdienstleistungen auszubauen. Die Ernennung von Andreas Artemiou zum Leiter für Risikomanagement unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ein starkes Risikomanagement, die strikte Einhaltung von Vorschriften und langfristige Stabilität. Informationen zu ISX Financial EU plc

ISX Financial EU plc ist ein führendes Banktech-Unternehmen, das seine eigene Technologie einsetzt, um Unternehmen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten. Der einheitliche Zahlungsverkehrsstack und die Infrastruktur des Unternehmens bieten Unternehmen vollständige End-to-End-Funktionen für Transaktionsbanking, A2A-Zahlungen, Devisenhandel, Überweisungen sowie Zahlungsverarbeitung.



Website: www.isx.financial



