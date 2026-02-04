EQS-News: Airsys Cooling Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Neue Produktionsstätte in Ungarn stärkt Lieferkettenstabilität und unterstreicht langfristige Marktpräsenz in Europa PÁTY, Ungarn, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Airsys Cooling Technologies Inc. , ein weltweit tätiger Anbieter von Kühllösungen für unternehmenskritische Anwendungen, hat heute die Errichtung seiner ersten europäischen Produktionsstätte in Ungarn bekannt gegeben. Mit dieser Investition setzt das Unternehmen einen strategisch wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Lieferkette und zur nachhaltigen Expansion im europäischen Markt. Die neue Produktionsanlage in Páty, im Großraum Budapest, umfasst mehr als 11.000 Quadratmeter und wird als zentraler Standort für Fertigung, Montage und Qualitätssicherung in Europa fungieren. Ziel ist es, Produktions- und Lieferprozesse zu verkürzen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und eine enge technische sowie operative Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lieferanten in Europa zu ermöglichen. "Mit der Entscheidung für einen Produktionsstandort in Ungarn bringen wir unsere Fertigung gezielt näher an den europäischen Markt", erklärte Yunshui Chen, CEO und Gründer von Airsys. "Dies verbessert nicht nur unsere Lieferfähigkeit, sondern stärkt auch unsere operative Flexibilität und die Fähigkeit, kundenspezifische Anforderungen zuverlässig und termingerecht umzusetzen - insbesondere vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an Rechenzentrums- und KI-Infrastrukturen." Die offizielle Eröffnung der Anlage wird im Rahmen einer feierlichen Zeremonie stattfinden, an der Vertreter der Unternehmensleitung, regionale Geschäftspartner sowie lokale Behörden teilnehmen. Neben der Standortpräsentation sind Werksführungen und technische Einblicke in die künftig in Europa gefertigten Airsys-Lösungen vorgesehen. "Die Produktionsstätte in Ungarn bildet eine zentrale Grundlage für den weiteren Ausbau unseres europäischen Geschäfts", sagte Matthew Thompson, Managing Director Europe bei Airsys. "Eine lokale Fertigungspräsenz ermöglicht kürzere Reaktionszeiten, höhere Planungssicherheit und eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden - insbesondere bei komplexen Projekten mit hohen technischen Anforderungen." Das neue Produktionszentrum ist Teil der globalen Strategie von Airsys, Produktionskapazitäten konsequent an regionale Marktbedarfe anzupassen und gleichzeitig weltweit einheitliche Standards in den Bereichen Engineering, Qualität und Performance sicherzustellen. Der Standort wird eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Rechenzentrums-, Telekommunikations- und weiteren unternehmenskritischen Infrastrukturprojekten in Europa spielen. "Eine regionale Produktionspräsenz ist heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor im Rechenzentrumsmarkt", kommentierte Alex Cordovil, Research Director bei der Dell'Oro Group. "Insbesondere im Zuge der zunehmenden Verbreitung von KI-Workloads und hochdichten Infrastrukturen gewinnen kurze Lieferwege, Flexibilität und kundenspezifische Anpassungen weiter an Bedeutung. Die europäische Fertigung von Airsys stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, komplexe Luft- und Flüssigkeitskühlungslösungen effizient umzusetzen." Über AIRSYS Airsys ist ein weltweit tätiger Anbieter von thermischen Kühllösungen für unternehmenskritische Anwendungen und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung effizienter und nachhaltiger Kühlsysteme. Das Unternehmen unterstützt anspruchsvolle digitale Infrastrukturen in den Bereichen Rechenzentren, KI, Cloud- und Edge-Computing, Telekommunikation, medizinische Bildgebung sowie industrielle Anwendungen. Durch die Optimierung der Power Compute Effectiveness (PCE) ermöglicht Airsys seinen Kunden eine effizientere Nutzung von Energie für Rechenleistung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in South Carolina, USA, und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter an 16 Standorten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2823909/Airsys_Logo_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/airsys-gibt-die-eroffnung-seiner-ersten-europaischen-produktionsstatte-bekannt-und-erweitert-damit-seine-weltweite-produktion-und-den-regionalen-kundensupport-302678098.html



