Stuttgart (ots) -Die Zukunft intelligenter Gebäude beginnt jetzt: NEURA Robotics, Pionier der kognitiven Robotik ("Physical AI"), und Drees & Sommer, international führendes Beratungsunternehmen für Bau und Infrastruktur, schließen eine strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen die Partner Gebäude nicht nur planen und betreiben, sondern als lernende, interaktive Systeme gestalten, als Umgebungen, die in Echtzeit mit Menschen und Robotern zusammenarbeiten. Einen ersten Schwerpunkt setzen die Unternehmen bei Lösungen für Sanitäreinrichtungen, wo Automatisierung, Hygiene und Verfügbarkeit besonders dringend gebraucht werden.Die Kooperation steht für ein neues Verständnis von Architektur und Technik: Gebäude werden adaptiv, Prozesse werden automatisierter, sicherer und effizienter und Robotik wird von Anfang an mitgedacht. "Wir verbinden zwei Welten, die physische und die digitale, und schaffen damit die Voraussetzungen dafür, dass Roboter künftig besser mit ihrer Umgebung und mit Menschen interagieren können", sagt Dierk Mutschler, Vorstand bei Drees & Sommer. "Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Produktion, Bürogebäuden oder Flughäfen."Intelligente Gebäude brauchen intelligente Akteure"Schon sehr bald werden Roboter nicht nur Werkzeuge sein, sondern selbstverständliche, intelligente Begleiter in unseren Gebäuden", sagt David Reger, CEO von NEURA Robotics. "Vernetzt, lernfähig und autonom werden sie reinigen, warten und instand halten genau dort, wo heute Fachkräfte fehlen. So entstehen Orte, die Menschen spürbar entlasten: Sie schenken Zeit, erhöhen Sicherheit und lassen uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt."Der Startpunkt der Partnerschaft liegt bewusst in Sanitäreinrichtungen: Hier treffen hohe Frequenz, Hygieneanforderungen und Personalmangel besonders hart aufeinander. Kognitive Roboter können Verschmutzungen erkennen, auf situative Anforderungen reagieren, Verbrauchsmaterialien nachfüllen und technische Auffälligkeiten melden, bevor daraus Ausfälle werden, für verlässlichere Abläufe, mehr Sauberkeit und mehr Sicherheit im Alltag.Das Gebäude als digitales NervensystemIm Zentrum der Zusammenarbeit steht das Konzept des Sensorized Environment: Licht, Bewegung, Temperatur, Geräusche und weitere Signale werden in Echtzeit erfasst, analysiert und für die Interaktion zwischen Mensch, Raum und Robotik nutzbar gemacht. So entsteht ein "digitales Nervensystem" des Gebäudes, als Grundlage dafür, dass Robotik nicht nur im Gebäude arbeitet, sondern mit dem Gebäude agiert."Unsere Roboter sehen, hören, fühlen und treffen Entscheidungen eigenständig, sie denken mit, statt nur zu arbeiten", sagt Reger.Drees & Sommer bringt die Expertise in Planung, Sensorik, digitalen Zwillingen sowie IT/OT-Netzwerken ein. NEURA Robotics liefert kognitive Robotik, KI-Grundlagen und Schnittstellenkompetenz. Das Ergebnis: Gebäude, die nicht nur funktionieren, sondern lernen, interagieren und sich anpassen, eine neue Dimension moderner Infrastruktur. "Wir reden hier nicht mehr nur über Gebäudetechnik, sondern über kognitive Infrastruktur", sagt Veit Thurm, Partner bei Drees & Sommer und verantwortlich für die Kooperation. "Gebäude erfassen ihre Umgebung, interpretieren Situationen und interagieren mit Robotern, sicher, skalierbar und zunehmend autonom."Über NEURA RoboticsNEURA Robotics wurde 2019 von David Reger gegründet, um relevante Innovationslücken zu schließen und das Zeitalter der kognitiven Robotik zu begründen. Die vielfach preisgekrönten Innovatoren aus Metzingen verfolgen über die gesamte Produktpalette hinweg, von Industrie- bis Haushaltsrobotern, einen konsequenten "One-Device"-Ansatz. Dahinter steht die Idee eines "Smartphones mit Armen und Beinen", das zentrale Komponenten und Sensoren für physische künstliche Intelligenz in einem Gerät vereint. Mit dem Neuraverse schafft das Unternehmen die Voraussetzung für den iPhone-Moment der Robotik und schließt die Lücke zwischen Technologie und Menschlichkeit. Wesentliche Innovationen und technologische Komponenten, einschließlich KI-Funktionalitäten, werden bei NEURA Robotics selbst entwickelt. Dadurch setzt NEURA neue Maßstäbe bei physischer KI, Präzision und Sicherheit: Kognitive Roboter von NEURA können sehen, hören und verfügen über einen Tastsinn. Sie handeln autonom und lernen aus Erfahrung.Über Drees & SommerNachhaltige, innovative und wirtschaftliche Lösungen für die Märkte Real Estate, Infrastructure und Industry zu beraten, umzusetzen oder den Kunden sogar beides aus einer Hand zu bieten - das zeichnet das partnergeführte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE aus. Im Jahr 1970 gegründet und seitdem als Nachhaltigkeitspionier und Digitalisierungstreiber bekannt, beschäftigt das internationale Unternehmen 6.500 Mitarbeitende an über 70 Standorten. Interdisziplinär zusammengesetzte Teams arbeiten in rund 7.000 Projekten weltweit daran, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen und scheinbare Gegensätze zu vereinen: Tradition und Zukunft, Ökonomie und Ökologie, Analoges und Digitales, Effizienz und Wohlbefinden. Pressekontakt:Barbara WiesnethLeiterin Pressepresse@dreso.com