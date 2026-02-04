Hamburg (ots) -In der 6. Staffel der ARD-Doku-Serie "Nachtstreife" steht wieder die Polizei Hamburg im Mittelpunkt. Sechs Einsatzteams mit bekannten, aber auch neuen Gesichtern geben Einblick in ihren nächtlichen Berufsalltag und zeigen, wie vielfältig, fordernd und oft auch emotional die Einsätze in einer Millionenstadt sein können.Die neue Staffel "Nachtstreife" aus Hamburg ist eine Produktion der "Die Company LS Media GmbH" im Auftrag des NDR. Die Dreharbeiten fanden von Juni bis Oktober 2025 statt. Alle Folgen in der ARD-Mediathek ab 4. Februar 2026. Folge 1 "Gefährliche Flucht" am 4. Februar 2026, 22:50 Uhr, und Folge 2 "Brandstifter in der Nacht" am 11. Februar 2026, 23:30 Uhr, im Ersten. Alle Folgen ab 18. Februar 2026 im NDR Fernsehen, jeweils mittwochs ab 21 Uhr.Neu dabei: Die Dienstgruppe Autoposer und die Schutzpolizeien in Rahlstedt und AltonaZum ersten Mal wird die "Dienstgruppe Autoposer" der Hamburger Polizei von der "Nachtstreife" begleitet. Timo Marzahn und Malte Hübner sorgen für mehr Ruhe und Sicherheit auf Hamburgs Straßen: Zwischen Autorennen mitten in der Stadt und skurrilen Fahrzeug-Fans nehmen sie das Publikum mit auf Streife.Außerdem zeigen vier Zweierteams der Schutzpolizei unterschiedlicher Kommissariate ihren nächtlichen Berufsalltag. Zum zweiten Mal mit dabei ist Lena Priebusch (42), die diesmal mit Eric Zeitschel (25), auf dem legendären Kiez rund um die Reeperbahn im Einsatz ist. Ihr Revier, das Polizeikommissariat 15. Die traditionsreiche Davidwache auf St. Pauli zählt zu den bekanntesten Dienststellen Deutschlands.In Hamburg-Altona muss sich das Team des Kommissariats 21, Marlene Ebert (24) und Kenneth Tamm (32), unter anderem mit mutmaßlicher Brandstiftung im Wohnviertel und einem dreisten Diebstahl im Supermarkt auseinandersetzen.Gefährliche Flucht: Brisanter Einsatz in Hamburg-HammIn Hamburg-Hamm ist Sophia Rühlemann (25) die neue Partnerin von Sebastian Fuchs (40) im Kommissariat 41. Für die beiden wird es besonders brisant, als sie einen Einbrecher am Werk verfolgen, der versucht über Balkone zu fliehen.Hamburg-Rahlstedt ist besonders dicht besiedelt und zählt zu den größten Revieren der Stadt. Hier sind Svea Sievers (30) und Philip Schier (33) vom Polizeikommissariat 38 gemeinsam unterwegs. Auch sie sind neu in der "Nachstreife" mit dabei. Ein Fall von Partnerschaftsgewalt ist für die beiden Eltern besonders herausfordernd, denn ein Kleinkind ist involviert.Neben der Schutzpolizei ist auch der Kriminaldauerdienst (KDD) wieder unterwegs: In bewährter Besetzung kümmern sich Katrin Kernig (42) und Michael Walther (43) um kriminalpolizeiliche Fälle wie beispielsweise einen Leichenfund auf offener Straße.Das Kamera-Team der "Nachtstreife" begleitet die Polizistinnen und Polizisten rein dokumentarisch. Im Anschluss reflektieren die beteiligten Beamtinnen und Beamten die Einsätze, erläutern ihre Entscheidungen und sprechen offen über die Gedanken und Gefühle, die sie in den jeweiligen Situationen begleitet haben. Die fünfte Staffel der erfolgreichen ARD-Doku-Serie erschien im Mai 2025 und begleitete Mainzer Polizistinnen und Polizisten während ihrer nächtlichen Einsätze (SWR).Bildmaterial zur aktuellen Staffel finden Sie in ARD Foto.Zitate aus der neuen Staffel:"Mich berührt es natürlich immer auf eine Art und Weise als Mutter, wenn Kinder involviert sind. Deshalb versuche ich einen gewissen Abstand zu halten, damit es mich als Mama und Frau nicht zu sehr mitnimmt." - Svea Sievers (Polizeiobermeisterin, PK 38, Rahlstedt)"Natürlich freue ich mich am Ende des Tages, wenn wir Personen feststellen können, die Straftaten begangen haben und sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden." -Sebastian Fuchs (Polizeioberkommissar, PK 41, Hamm)"An Leichen zu arbeiten wird nie zur Routine gehören. Es ist jedes Mal speziell, wenn man verstorbene Personen sieht. Letztlich versuche ich meinen Fokus auf die Ermittlungen zu legen, das Persönliche auszublenden und die Arbeit in den Vordergrund zu stellen." - Katrin Kernig (Kriminaloberkommissarin Kriminaldauerdienst)"Im Prinzip kann man sagen, dass der Kiez eine ganz eigene Welt ist. Allein, wenn man dort hinkommt mit den ganzen bunten Lichtern und den Menschen, die dort herumlaufen." - Lena Priebusch (Polizeioberkommissarin, PK 15, Davidwache)"In Hamburg treffen sich geballt Autoposer, die sich anstacheln. Man wird hier gesehen, man will gesehen werden - und dementsprechend wird auch gefahren." - Malte Hübner (Polizeikommissar, Dienstgruppe Autoposer)"Bei illegalen Autorennen passiert nicht immer etwas Schlimmes - manchmal sogar gar nichts. Aber wenn etwas passiert, ist es in der Regel verheerend." - Malte Hübner (Polizeikommissar, Dienstgruppe Autoposer)"Obwohl ich durch meinen polizeilichen Alltag sehr viel mitbekomme, bin ich immer wieder schockiert, wozu Menschen in der Lage sind." - Sophia Rühlemann (Polizeimeisterin, PK 41, Hamburg-Hamm)"Es gehört zu unserem Alltag, dass wir nicht immer den Täter antreffen. Aber wenn, dann geht man positiver nach Hause, weil man weiß, dass man etwas erreicht hat." - Sophia Rühlemann (Polizeimeisterin, PK 41,Hamburg-Hamm)"Einige Einsätze nehme ich mit nach Hause, deshalb finde ich es so schade, dass manchmal vergessen wird, das hinter der Uniform auch ein Mensch steckt" - Sophia Rühlemann (Polizeimeisterin, PK 41, Hamburg-Hamm)