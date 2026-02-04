Ein neues KI-Automatisierungstool von Anthropic hat am Dienstag einen massiven Börsen-Ausverkauf ausgelöst. Besonders betroffen: Software-, Finanz- und Asset-Management-Aktien. Anleger trennten sich in Panik ebenfalls von Titeln mit Bezug auf künstliche Intelligenz. Der Vorfall macht deutlich: 2026 könnte zum Schlüsseljahr werden, in dem sich KI-Gewinner und Verlierer endgültig herauskristallisieren. Anthropic sorgt für Börsen-Ausverkauf Wie Bloomberg berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
