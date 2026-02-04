Die Dynamik an den Weltbörsen hat sich zu Wochenbeginn spürbar verschärft. Während das politische Beben in den USA und die Neubesetzung der Fed-Spitze kurzfristig für Abgabedruck bei Gold und spekulativen Assets sorgten, rückt für strategische Anleger eine fundamentale Erkenntnis wieder in den Mittelpunkt: Zeit schlägt Zeitpunkt. In Phasen, in denen Marktteilnehmer hektisch nach dem nächsten "Sicheren Hafen" suchen, entfaltet die mächtigste Kraft der Finanzmathematik - der Zinseszins - ihre volle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
