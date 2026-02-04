Anzeige
04.02.2026 08:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 04

[04.02.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF		Valuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BN4GXL63 8,007,633.00 EUR 0 79,561,281.09 9.9357
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF		Valuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,118,383.21 99.6926
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,543,344.83 112.3928
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,448,869.65 121.5858
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BN0T9H70 69,815.00 GBP 0 8,233,054.06 117.9267
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BKX90X67 54,279.00 EUR 0 5,968,353.59 109.957
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,623,904.36 97.6843
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD ACValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE0007W7MZL0 1,000,000.00 EUR 0 9,987,496.52 9.9875
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0 12,183,500.53 11.5855
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,740,682.78 10.0801
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 496,643.10 12.2716
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 424,644,918.32 114.4427
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,755,037.82 10.293
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,971,076.71 11.4102
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,924,965.66 10.7776
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 820,051.70 11.1449
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,461,862,340.30 132.8966
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE0002A3VE77 3,190,128.00 EUR 0 42,297,719.93 13.2589
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000YMBL844 2,391,357.00 USD 0 25,277,758.77 10.5705
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000RH1ZG27 114,427.00 USD 0 1,201,351.21 10.4988
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,743,978.33 10.1763
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,222.50 10.0345
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,056,679.60 9.9151
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITSValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,426,439.35 10.4154
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000J8RGOJ4 991,548.00 USD 0 9,910,772.98 9.9953
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per ShareEx Dividend Date
03.02.26 IE000P9STSM0 1,500.00 MXN 0 1,506,749.64 1004.4998

