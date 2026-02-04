Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH



04.02.2026 / 08:55 CET/CEST

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.02.2026 Kursziel: 4,80 (bislang: EUR 5,20) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Barkapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung Nach Abschluss einer 10%igen Kapitalerhöhung bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Nach Anpassung der Anzahl ausstehender Aktien errechnen wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 4,80, bislang lag unser Kursziel bei EUR 5,20. Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben, ermitteln sich Werte des Eigenkapitals von EUR 4,10 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 5,55 je Aktie (90%-Quantil). Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance von 275,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. sdm hat die Details einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt gegeben. Im Rahmen der 10%igen Kapitalerhöhung wurden 380.166 Stück neue Aktien ausgegeben. Die Anzahl ausstehender Aktien erhöht sich damit auf 4.181.832 von bislang 3.801.666 Stück Aktien. Die Kapitalerhöhung erfolgte im Wege einer Eigenemission zu einem Ausgabepreis von EUR 1,26 je Aktie und damit ohne Zeichnungsabschlag auf Höhe des letzten Xetra-Schlusskurses. Die neuen Aktien wurden Angabe gemäß vollständig von strategischen Investoren gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 0,5 Mio. soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Umsetzung strategischer Initiativen verwendet werden. Die neu ausgegebenen Aktien sind rückwirkend ab dem 01.01.2025 gewinnberechtigt. Für bestehende Aktionäre bedeutet die Kapitalmaßnahme nach unserer Einschätzung eine begrenzte Verwässerung, die im Erfolgsfall durch die angekündigte wachstumsorientierte Verwendung der Mittel kompensiert werden sollte. Positiv werten wir die vollständige Zeichnung durch strategische Investoren, was aus unserer Sicht als ein Vertrauenssignal für die operative Entwicklung der sdm zu interpretieren ist.



