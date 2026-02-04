TempraMed Technologies: Mega-Ausbruch und Rallye?!

Anzeige / Werbung

Umsatzboost durch TV-Special?! Die patentierte VIVI-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert einen ungedeckten Bedarf.

Sie ist die EINZIGE derzeit verfügbare Lösung, die Medikamente unter realen Bedingungen zuverlässig im sicheren Temperaturbereich hält - OHNE Strom, Kühlung oder sonstigen Benutzereingriff - für die Hand- oder Hosentasche.

Dr. Phil McGraw ist seit 21 Jahren täglich im US-Fernsehen präsent und ein beliebter Medizinexperte, elffacher New-York-Times-Bestsellerautor (über 70 Millionen verkaufte Bücher), gefeierter Journalist, führender Podcast-Moderator und -Produzent sowie Emmy-Preisträger. Die nun unterzeichnete Medienpartnerschaft mit TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) eröffnet Zugang zu einem fast 45 Millionen Personen umfassenden Personenkreis, was einen noch nie dagewesenen Umsatzschub auslösen könnte!

TempraMed Enters Strategic Media Partnership with Dr. Phil's Envoy Media, Validating Product Portfolio and Accelerating Market Adoption Across the United States

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Management temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, die strategische Medienpartnerschaft mit Dr. Phil und Envoy Media bekannt zu geben. Durch den Zugang zu einem Publikum von über 19 Millionen Zuschauern monatlich wird die Markteinführung und die Markenbekanntheit in den USA deutlich gesteigert.

Highlights der Partnerschaft

Exklusives Titelsponsoring eines Dr. Phil-Fernsehspecials zum Thema Medikamentensicherheit

TempraMed wird im Rahmen der Sendung als die wichtigste Lösung positioniert - ohne Konkurrenzmarken

Multiplattform-Distribution über Fernsehen, Podcasts, YouTube und soziale Medien mit Millionen erwarteter Zuschauer

Umfassende Nutzungsrechte ermöglichen langfristige Monetarisierung über bezahlte Medien, digitale Kundengewinnung und B2B-Aktivitäten

Die Kampagne unterstützt TempraMeds Übergang von der Sensibilisierung zur skalierten Nachfragegenerierung und zum Unternehmensengagement

Im Rahmen der Vereinbarung wird TempraMed exklusiver Titelsponsor eines 44-minütigen Fernsehspecials mit Dr. Phil als Moderator. Im Fokus stehen häufige und oft gefährliche Fehler im Umgang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Ausstrahlung als "Dr. Phil Envoy TV Special" ist für Mai 2026 geplant. Das Special widmet TempraMeds Technologie, Aufklärung zur sicheren Lagerung von Medikamenten und Anwendungsbeispielen aus der Praxis. Der Beitrag umfasst ein Interview mit einem TempraMed-Sprecher, integrierte Handlungsaufforderungen und eine permanente Markenpräsenz.

Dr. Phil zählt zu den vertrauenswürdigsten Stimmen der amerikanischen Medien und erreicht monatlich rund 19 Millionen Zuschauer über Fernsehsender und digitale Plattformen. Seine Social-Media-Followerzahl liegt bei über 25 Millionen. Durch die Einbindung von TempraMed in ein redaktionelles, nicht werbliches Format positioniert sich das Unternehmen als vertrauenswürdige Autorität und nicht als reiner Werbetreibender.

Die Kampagne umfasst die Verbreitung über verschiedene Plattformen wie Fernsehen, Podcasts, YouTube und soziale Medien sowie Kurzfassungen und Kurzformate. TempraMed erhält die vollen Nutzungsrechte, die Inhalte für digitale Kundengewinnung, Unternehmensvertrieb, die Zusammenarbeit mit Kostenträgern und internationale Expansionsinitiativen wiederzuverwenden.

News Fazit:

Diese Medienpartnerschaft sollte einschlagen wie eine Bombe! Durch dieses Format erreicht TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) mit einem Schlag eine gigantische Zielgruppe, die entweder selbst als Diabetiker betroffen ist oder im Umfeld Diabetiker kennt, denen sie das Produkt empfehlen kann. Der Umsatz von VIVI-Cap & Co sollte rasant steigen, sodass die prognostizierte Ver-10-fachung (mehr dazu im Haupttext) Realität werden kann!

Wenn nur ein winziger Bruchteil des 44 Mio. umfassenden Pools (TV+Social Media), die an Dr. Phil dranhängen, das Produkt kaufen, dann würde dies einen Retail-Verkaufswert von vielen Millionen Dollar bedeuten.

Gleichzeitig signalisiert diese Meldung aber auch, dass man bei TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) mit der Vermarktung des VIVI-Produktportfolios Ernst macht, wie man es den Aktionären angekündigt hat.

Speziell der Name "Dr. Phil" den in Nordamerika wirklich jede Kind kennt, könnte eine starke kurstreibende Wirkung entfalten und den 1,00 CAD Widerstand brechen.

Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner: "VIVI Capist eine absolut geniale Lösung!"

TempraMed Technologies Ltd.*

WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022 CSE: VIVI

Seit Banting und Macleod 1923 für die Entdeckung des Insulins den Nobelpreis erhielten, begleitet Diabetiker eine zentrale Frage: Wie lässt sich das Medikament unterwegs zuverlässig kühlen? Mit der "VIVI"-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) gibt es nun eine perfekte Lösung. Ganz OHNE externe Energiequellen wie Batterien, Akkus oder Kühlpacks, können Insulinpens (aber auch andere temperaturkritische Medikamente) rund um die Uhr im optimalen Temperaturbereich aufbewahrt werden.

Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner, weltweit anerkannter Experte für Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen, erläutert anschaulich in einem Video-Interview, weshalb die VIVI-Technologie eine echte Revolution darstellt - eine Innovation, die vermutlich jeder Diabetiker weltweit nutzen möchte. Dieses Setup wirkt geradezu wie ein Traum für Spekulanten. Vor diesem Hintergrund erscheint die vom Unternehmen in Aussicht gestellte Verzehnfachung des Umsatzes von 2025 auf 2026 durchaus realistisch.

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) hat begonnen die Produkte seiner VIVI-Plattform über führende Netzwerke im Gesundheitswesen, im öffentlichen Sektor und im Einzelhandel, darunter Humana, CVS, Walmart, Walgreens, McKesson und Target in den USA zu vertreiben und gleichzeitig wichtige Verträge in Europa und Asien geschlossen, um den internationalen Produktrollout voranzutreiben. Nun scheint sich abzuzeichnen, dass man mit der gegenwärtigen Produktionskapazität ans Limit kommen könnte, denn ein zweites Werk wurde vor wenigen Tagen in Florida eröffnet!

'VIVI" - ein Produkt, dass die Anwender und Forscher begeistert:

"Perfekt zum Reisen! Ich habe diese kürzlich auf einer Reise von den USA nach Europa benutzt. Ich habe für jeden Pen einen gekauft und sie waren phänomenal. So viel einfacher, als nach Kühlschränken oder Gefrierschränken zu suchen, um mein Insulin oder meine Reservepackungen auf der richtigen Temperatur zu halten. Ich kann sie wärmstens empfehlen." - Amazon VIVI Shop

"Als Kliniker und klinischer Forscher, dem die Verbesserung der Behandlungsmethoden für Diabetes am Herzen liegt, ist die VIVI Cap besonders für meine Patienten von Vorteil, die Insulinspritzen benötigen, da die überwiegende Mehrheit der Patienten Insulinpens für ihre täglichen Injektionen verwendet." - Prof. William V. Tamborlane, früherer Leiter der Pediatric Endocrinology an der Yale School of Medicine

Die 1.000% PROGNOSE

Zahlenwerk: Auf rund 1,5 Mio. USD belief sich der Umsatz den TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) in den ersten neun Monaten des Finanzjahres 2025 erzielt hat. Hochgerechnet könnten es damit etwa 2 Mio. USD im Gesamtjahr 2025 werden. Für 2026 stellt das Unternehmen jedoch bereits 19 Mio. USD in Aussicht - fast das Zehnfache -, wie aus der aktuellen Unternehmenspräsentation hervorgeht (Quelle).

Meilensteine der letzten 4 Wochen

Erster Partner in Israel: TempraMed Signs Exclusive Distribution Agreement with Leading Consumer Health Distributor in Israel

Erster Partner in der Türkei: TempraMed Signs Exclusive Commercial Distribution Agreement with Leading Distributor to the Turkish Market

Erster Partner in den BENELUX-Staaten: TempraMed Expands European Footprint with Distribution Partnership in Netherlands, Belgium, and Luxembourg

Zweiter Partner in Israel: TempraMed Announces Strategic Agreement with Maccabi Healthcare Services, a Leading HMO with over 2.8 Million Patients

Das Problem - die Lösung

Viele Medikamente müssen bei Raumtemperatur oder gekühlt gelagert werden. Zu diesen lebensrettenden Medikamenten gehören unter anderem Insulin, Adrenalin-Autoinjektoren (EpiPens), Semaglutide und Peptide. Die Einhaltung dieser Temperaturen ist im Alltag oft schwierig. Der Status quo war in Autos, am Strand und auf Flugreisen problematisch.

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert einen äußerst attraktiven, weitgehend unerschlossenen Markt: Weltweit verwenden täglich über 160 Millionen Patienten temperaturempfindliche Medikamente - ein Markt mit einem Gesamtvolumen von ca. 30 Milliarden US-Dollar (Quelle). Es gibt buchstäblich keine vergleichbare Konkurrenz, die dieses hohe Schutzniveau ohne Eingriffe des Patienten oder umständliche Lösungen erreichen kann.

Die patentierte Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): bietet eine einzigartige Lösung, die Medikamente zuverlässig auf der optimalen Temperatur hält. Acht internationale Patente unterstreichen den technologischen Vorsprung. Die Produkte basieren auf:

weltraumerprobter Technologie,

benötigen kein Batterieaufladung,

funktionieren rund um die Uhr

haben keinen Wartungsaufwand und

sind kompakt sowie benutzerfreundlich.

Bereits 120.000 verkaufte Einheiten, eine Wiederkaufsrate von etwa 30 Prozent und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit bestätigen die Marktakzeptanz (Quelle).

Die Produktions- und Lieferkette ist global skalierbar: Laut TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) verfügt die Produktionsstätte in den USA bereits über eine Kapazität von bis zu einer Million Einheiten jährlich, was einem potenziellen Umsatz von rund 70 Millionen US-Dollar entspricht. Ergänzt wird dies durch globale Vertriebskapazitäten mit internationalen Vertriebszentren in Texas, Dubai und Mumbai - und das Unternehmen steht erst am Anfang.

Die Marktdurchdringung wird zudem durch starke Validierung und Partnerschaften weiter gestärkt. TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) vertreibt seit Kurzem erst seine Produkte über führende Netzwerke im Gesundheitswesen, im öffentlichen Sektor und im Einzelhandel, darunter Humana, CVS, Walmart, Walgreens, Amazon, McKesson, Target und das US-Veteranenministerium.

Mit einer offensiven Wachstumsstrategie plant TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): sein Vertriebsnetz weiter auszubauen, sein Produktportfolio zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen. Dabei profitiert man von einem attraktiven, wiederkehrenden Umsatzmodell: TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) wird im Jahr 2025 etwas mehr als 2,0 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaften und erwartet für 2026 bereits rund 19 Millionen US-Dollar.

Fazit:

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) ist bestens aufgestellt und bereit für signifikantes Wachstum. Nach der Optimierung der Abläufe und der Skalierung der Lagerbestände sieht das nächste Jahr vielversprechend aus. Für 2026 werden Umsätze in Höhe von 19 Millionen US-Dollar prognostiziert - alle Zahlen stammen aus der aktuellen Investorenpräsentation. Das ist ein beachtliches Wachstum, und das könnte erst der Anfang eines exponentiellen Anstiegs sein!

Unsere Logik: In einer Welt, in der der Fokus zunehmend auf häuslicher Pflege und digitaler Gesundheit liegt, können die intelligenten Lösungen von den TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) für die letzte Meile eine bedeutende Rolle spielen!

Selbstverständlich birgt eine Investition in TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) - wie bei jedem Small-Cap-Unternehmen - auch Risiken. Man sollte beispielsweise niemals auf Basis vergangener Wertentwicklungen auf zukünftiges Wachstum spekulieren, und auch Finanzierungsrisiken müssen berücksichtigt werden. Dennoch sehen wir hier eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit attraktivem Gewinnpotenzial. Mehr über TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) und der Webshop:

https://tempramed.com/

