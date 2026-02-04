Frankfurt am Main (ots) -Die DQS Academy veranstaltet im Frühjahr 2026 zum mittlerweile sechsten Mal in Folge die Online-Fachkonferenz "AuditEvolution 2026" (https://www.dqsglobal.com/de/wissen/dqs-academy-schulungen-veranstaltungen/audit-evolution?utm_source=signatur&utm_medium=email&utm_campaign=de-gmbh-audit-evolution-2026&utm_content=ae-2026-fruehbucher). Der Kongress richtet sich an interne Auditorinnen und Auditoren von Managementsystemen und thematisiert, wie interne Audits über die reine Konformitätsprüfung hinaus als strategisches Führungsinstrument genutzt werden können. Teilnehmende profitieren von Fachvorträgen, Interviews und praxisnahen Workshops. Ein Frühbucherrabatt von 100 Euro gilt bis zum 15. Februar 2026.Interne Audits als strategisches FührungsinstrumentAuditEvolution 2026 findet am 22. April 2026 als eintägiger Online-Kongress statt und widmet sich der Weiterentwicklung interner Audits in Zeiten steigender Komplexität, Digitalisierung und regulatorischer Veränderungen. Im Mittelpunkt stehen moderne Auditmethoden, der Einsatz künstlicher Intelligenz sowie die wirkungsvolle Aufbereitung und Visualisierung von Auditergebnissen. Ziel der Veranstaltung ist es, Auditorinnen und Auditoren konkrete Impulse für eine risiko- und chancenbasierte Auditpraxis zu geben.Fokus auf Smart Auditing, KI und VisualisierungUnter dem Leitthema "Smart Auditing" beleuchtet die DQS (https://www.dqsglobal.com/de/) Academy, wie interne Audits valide Entscheidungsgrundlagen für Managemententscheidungen liefern und einen messbaren Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung von Managementsystemen leisten können. In Fachbeiträgen wird unter anderem aufgezeigt, wie Informationsgewinnung gezielt verbessert, Auditprogramme strategisch ausgerichtet und Auditergebnisse verständlich kommuniziert werden können.Aktuelle Normenrevisionen und praxisnahe FachimpulseDas Programm umfasst eine Keynote zur Bedeutung guter Informationsgewinnung für die Wirksamkeit von Managementsystemen, Fachinterviews zum aktuellen Stand der Revisionen der Normen ISO 9001:2026 (https://www.dqsglobal.com/de/entdecken/fokusthemen/iso-9001-revision-der-ueberblick) und ISO 19011:2026 sowie mehrere Impulsvorträge. Ergänzt wird das Angebot durch fünf praxisorientierte Workshops, in denen die Teilnehmenden zentrale Themen vertiefen können - darunter die Kundensicht im Audit, die Formulierung belastbarer Auditfeststellungen, Kommunikation im Auditprozess, der Einsatz generativer KI sowie Visualisierungstechniken für Audits.Interaktive Workshops mit Wahlmöglichkeiten für TeilnehmendeDie Workshops sind in parallelen Blöcken organisiert und werden wiederholt, sodass Teilnehmende mehrere Themen auswählen können. Der interaktive Aufbau der Veranstaltung soll den direkten Transfer der Inhalte in die eigene Organisation erleichtern und die praktische Anwendung neuer Methoden unterstützen.Frühbucherrabatt bis 15. Februar 2026Mit der AuditEvolution 2026 setzt die DQS Academy ihre Fachkonferenzreihe zu Audit Tools im sechsten Jahr fort und reagiert so auf den steigenden Bedarf an methodisch fundierten, technologisch unterstützten und strategisch ausgerichteten internen Audits. Der reguläre Teilnahmepreis beträgt 449 Euro, Frühbucher zahlen bis zum 15. Februar 2026 einen vergünstigten Preis von 349 Euro.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6210013