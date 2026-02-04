Die Aktie von Zalando ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. In dieser Situation fürchten sich viele Anleger vor weiteren Kursverlusten. Doch die DZ Bank ist optimistisch und sieht massives Potenzial. Analysten optimistisch Am Dienstag sind die Aktien von Zalando um -13% abgestürzt, nachdem Sorgen rund um die Zukunft des Geschäftsmodells wegen der Konkurrenz durch Social-Media-bezogenen E-Commerce aufgekommen sind. Die DZ Bank teilt diese Befürchtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de