© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDie neue KI von Anthropic hat eine weltweite Verkaufswelle ausgelöst: Softwareaktien stürzen ab, selbst Branchengrößen kommen unter Druck. Anleger flüchten in Panik aus dem gesamten Tech-Sektor.Ein globaler Ausverkauf im Technologiesektor hat am Mittwoch die Softwaremärkte von Tokio bis Bangalore erschüttert. Auslöser war erneut die Angst vor einer KI-Disruption, die inzwischen nicht mehr nur einzelne Nischen betrifft, sondern das Fundament vieler etablierter Softwaremodelle infrage stellt. Nachdem in den USA am Vortag bereits Adobe, Salesforce, Intuit, ServiceNow, Autodesk, Palo Alto Networks, Microsoft und Oracle teils deutlich zweistellige Verluste hinnehmen mussten, setzten Anleger ihre …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE