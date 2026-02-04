Highlights:

- Intern entwickelte Verfahren ermöglichen die biometrische Erfassung und Beurteilung des Gesundheitszustands mit Standard-Funksignalen.

- Proprietäre Methoden unterstützen die hardwarefreie Erfassung ohne Kameras oder Spezialsensoren, auch durch Wände oder Hindernisse hindurch.

- Geschützte Technologien verbessern die Funktionen in den Kernbereichen Sensorik, Gesundheit, Verteidigung und Nachrichtendienste.

Vancouver, British Columbia - 4. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, neue technologische Fortschritte innerhalb seiner Plattform zur räumlichen Informationsgewinnung bekannt zu geben. Diese ermöglichen die Überwachung von Gesundheit und Schlaf mithilfe von Standard-Funksignalen.

Die Technologie ermöglicht die Beurteilung der gesundheitlichen Verfassung und Aktivität von Personen in einer sicheren Umgebung. Sie erlaubt die Überwachung von Vitalparametern, Bewegungsmustern und Verhaltensweisen durch Wände und andere Hindernisse hindurch. Ohne Kameras oder physischen Kontakt liefert das System Echtzeitinformationen über Anwesenheit, Aktivitätsniveau und potenzielle Notfälle und liefert damit wertvolle Erkenntnisse für die Einsatzplanung, Überwachung und die Erkennung von Bedrohungen in Verteidigungs- und Nachrichtendienstoperationen.

Die gewonnenen Erkenntnisse über Gesundheit und Wohlbefinden sollen auch die Kosten für den skalierbaren Einsatz in Wohn-, Pflege- und betreuten Wohnumgebungen sowie für taktische Anwendungen verändern.

Drahtlose Erfassung des Gesundheitszustands

Inturai hat einen neuartigen Ansatz zur Ermittlung des allgemeinen Gesundheitszustands mithilfe von WLAN-Signalen entwickelt. Mit diesem intern entwickelten Verfahren kann die Plattform über einen bestimmten Zeitraum Muster wie Bewegungskonstanz, tägliche Aktivitäten und regelmäßige Verhaltensweisen beobachten und bewerten.

Der daraus resultierende Gesundheitswert soll Pflegekräften, Pflegediensten und Familien einen leicht verständlichen Indikator für das allgemeine Wohlbefinden liefern und so dazu beitragen, potenzielle Veränderungen frühzeitig zu erkennen, ohne dass eine Interaktion mit dem Nutzer oder zusätzliche Geräte erforderlich sind.

Überwachung des Schlafverhaltens mit Hilfe von WLAN und mmWave

Das Unternehmen hat außerdem proprietäre Methoden zur Identifizierung von Schlafmustern mithilfe von WLAN- und mmWave-Signalen entwickelt. Diese Funktion ermöglicht die Überwachung des Schlafverhaltens, der Schlafdauer und des allgemeinen Verhaltens ohne physischen Kontakt, tragbare Geräte oder Geräte am Bett.

Der Ansatz ist für den diskreten Einsatz in Schlafzimmern und Pflegeeinrichtungen konzipiert und eignet sich für Anwendungen, bei denen Komfort, Privatsphäre und eine einfache Einrichtung entscheidend sind.

Diese neuen Funktionen erweitern den kommerziellen Anwendungsbereich der Plattform zur räumlichen Informationsgewinnung von Inturai und steigern ihren Wert für Partner aus den Bereichen Gesundheitswesen, Altenpflege, Smart Living und Rettungsdienste sowie für den Verteidigungssektor - also für alle Bereiche, die nach kostengünstigen, diskreten Überwachungslösungen verlangen.

Ed Clarke

Chief Executive Officer

Inturai Ventures Corp.

mailto:investor@inturai.com

+1 (604) 339-0339

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82847Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82847&tr=1



