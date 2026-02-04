Regensburg (ots) -Der Wald ist ein Universum für die Sinne und für die Gesundheit. Immer mehr Menschen finden bei gezielten therapeutischen Aktivitäten im Wald innere Ruhe und Ausgleich. Besonders Heil- und Kurwälder sind dafür ausgerichtet. In Bad Füssing, Bad Birnbach, Bad Kötzting und Bad Neualbenreuth geht Waldgesundheit einher mit klassischen Heil- und Erholungsangeboten.Wenn der Wald zur wohltuenden MedizinWer einen Wald betritt, spürt eine Veränderung. Die Luft wird weicher, kühler, riecht nach Moos und Harz und unter den Füßen federt der Waldboden. Vögel zwitschern, Blätter rauschen, der Specht trommelt. Und dann geschieht es von allein: Die Schultern sinken herab. Der Atem wird tiefer. Der Wald umfängt die Sinne. Was nach poetischer Schwärmerei klingt, ist längst wissenschaftlich belegt und zu einer gezielten Gesundheitsleistung geworden. Der Wald ist in den bayerischen Heilbädern mehr als nur ein Erholungsraum. Er ist Teil einer nachhaltigen Gesundheitsstrategie und macht den Wald zum Therapieraum.Vier zertifizierte GesundheitsräumeIn Ostbayern gibt es vier Orte, die den Wald professionell als Gesundheitsraum erschlossen haben: Bad Füssing bietet einen zertifizierten Kur- und Heilwald für achtsame Erholung, auch Bad Kötzting hat einen Kur- und Heilwald etabliert, der gezielt therapeutische Angebote ermöglicht, Bad Birnbach setzt auf Waldtherapie im Kurwald als Teil seines Gesundheitskonzepts, und Bad Neualbenreuth verbindet Kurwald-Erlebnisse mit der besonderen Atmosphäre des Steinwaldes.Wissenschaft trifft NaturerlebnisIn Japan kennt man diese Form der Naturtherapie seit Jahrzehnten unter dem Namen Shinrin Yoku. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Das bewusste Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes senkt nachweislich Stresshormone, stabilisiert Puls und Blutdruck, verbessert die Konzentrationsfähigkeit und stärkt das Immunsystem. Auch Schlafqualität und Stoffwechsel profitieren davon. Dass der Wald guttut, wussten unsere Vorfahren instinktiv. Heute lässt sich dies messen und gezielt nutzen.Begleitete Wege zur AchtsamkeitBeim Waldgesundheitstraining mit zertifizierten Trainern und Therapeuten verlassen Teilnehmende bewusst die ausgetretenen Pfade. Barfuß über Moos gehen, Rinde mit geschlossenen Augen ertasten, tief den würzigen Duft der Nadeln einatmen - hier wird verweilt statt vorbeigeeilt, gelauscht statt überhört. Die Angebote reichen vom Schnupperwaldbaden über Achtsamkeitsübungen und Waldmeditation bis zu Autogenem Training unter dem Blätterdach. Sanfte Bewegungsformen, Atemarbeit und gezielte Wahrnehmungsschulung helfen, im Moment anzukommen.Im Wald gesundenDer Wald ist ein Raum für Gesundheitsprävention und Therapie. Chronischer Dauerstress löst sich im Grün der Umgebung auf, das zur Kraftquelle für Körper und Geist wird. Wer sich die Zeit nimmt, sich auf die Wirkung des Waldes einzulassen, ist auf dem besten Weg zu mehr Gesundheit, Achtsamkeit und innerer Ruhe. In Ostbayern ist dieser Weg professionell aufbereitet, zertifiziert begleitet und mitten in einer Landschaft zu finden, die selbst schon Therapie ist.Links zu den Angeboten:https://www.badfuessing.com/de/waldbadenhttps://www.badbirnbach.de/waldgesundheithttps://bad-koetzting.de/gesundheit/kneippen-und-kuren/kur-und-heilwald/https://www.neualbenreuth.de/tourismus/aktiv-und-fit/waldgesundheit/Zertifikat Kur- und HeilwaldDie Zertifikate "Bayerischer Kurwald" und "Heilwald" werden vom Bayerischen Heilbäder-Verband in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie vergeben. Aktuell gibt es in Bayern 13 solcher ausgezeichneten Wälder - diese Zertifizierung garantiert, dass der Wald nicht nur schön, sondern als Gesundheitsraum qualitätsgesichert wertvoll ist.Pressemitteilung mit weiteren Bildern zum Download unter https://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Pressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. +49 (0)941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.deOriginal-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/6210045