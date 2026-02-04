NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

