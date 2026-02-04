Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt hat sich der Renditeanstieg mit den nachlassenden Zinssenkungsfantasien fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Über den gesamten Laufzeitbereich sei es zu Anstiegen gekommen, sodass sich die Bundkurve kaum verändert habe, der 10/2-Renditespread konsolidiere knapp unterhalb von 80 Basispunkten. Der richtungsweisende Bund-Future habe sich indes abgeschwächt und liege nun unterhalb der gängigen Durchschnittslinien. Unterstützungen seien um 127,50 und um 127,00 zu finden, bevor das Kontrakttief bei 126,75 in den Fokus gerate. Als Widerstand würden die 21- und 55-Tage-Linien bei 128,01 bzw. 128,13 fungieren. (04.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de