Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia hat gestern ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 3,85% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei damit nicht einmal ein halbes Jahr, nachdem zuletzt die Zinsen gesenkt worden seien, wieder angehoben worden. Dieser Zinsschritt sei aber von den meisten Analysten erwartet worden. Entscheidender seien die wohl falkenhafteren als erwarteten Projektionen gewesen, welche gleichzeitig mit der Zinsentscheidung veröffentlicht worden seien. Im November sei die Inflation in der Spitze mit 3,7% und der Leitzins zum Ende 2026 mit 3,3% erwartet worden. Diese Erwartungen seien nun in der Inflation im Hoch auf 4,0% und der Leitzins bei 4,2% angepasst worden. Die Zentralbank sehe ein niedriges Wachstumspotenzial in Australien, was langfristig auch mit niedrigeren Zinsen und einer schwächeren Währung einhergehen sollte. (04.02.2026/alc/a/a) ...

