Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar steht mit der EWU-Schnellschätzung der Inflation eine nicht unwichtige Zahl im Kalender, jedoch wurden einige nationale Preiszahlen in der Eurozone bereits bekanntgegeben, so die Analysten der Helaba.Die Indikationen seien unterschiedlich. Während es in Deutschland und den Niederlanden zu einem Anstieg der Inflationsrate gekommen sei, seien die Werte in Frankreich, Spanien und Belgien gesunken. Die italienischen Zahlen würden zeitgleich mit den europäischen veröffentlicht. Alles in allem sollte die Teuerung weiterhin im Zielbereich der EZB liegen. Eine Veränderung der Perspektive eines zunächst unveränderten Zinsniveaus werde es kaum geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
