Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zur öffentlichen Ladeinfrastruktur publik gemacht: Zum Stichtag 1. Januar 2026 nennt die Behörde bundesweit 194.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte - und damit 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Treiber des Wachstums ist weiter der Markt für Schnellladesäulen. Insgesamt gab es am 1. Januar laut dem aktuellen Ladesäulenregister exakt 193.985 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland. Bei der vorangegangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net