BÖRSE AKTUELL: Tech-Sektor unter Druck (04.02.26)

Die asiatischen Aktienmärkte starteten am Mittwoch schwächer in den Handel und folgten damit den deutlichen Verlusten an der Wall Street vom Vortag. Vor allem der Technologiesektor stand erneut unter massivem Verkaufsdruck und prägte das globale Marktumfeld.

US-Börsen: Technologieaktien belasten Indizes

Der amerikanische Technologiesektor verzeichnete kräftige Abgaben. Der Nasdaq 100 fiel zeitweise um bis zu 2 - und schloss letztlich 1,43 - tiefer. Der S&P 500 (US500) verlor rund 0,9 - und rutschte auf 6.900 Punkte.

Unter den BigTech-Werten gehörten Nvidia und Microsoft mit Verlusten von über 3 - zu den größten Verlierern. Besonders stark unter Druck stand der IT-Services-Sektor. Dagegen konnten Banken, Rüstungsunternehmen sowie Öl- und Gasproduzenten Kursgewinne verzeichnen.

Software- und Halbleiterwerte stark betroffen

Zusätzliche Belastung kam aus dem Softwarebereich. Die neue Claude Application Layer von Anthropic schürte Sorgen vor disruptiven Geschäftsmodellen. Aktien von Intuit, Salesforce und ServiceNow setzten ihre bereits seit Monaten anhaltenden Abwärtstrends deutlich fort.

Auch der Hardware- und Halbleitersektor geriet unter Druck. Broadcom verlor mehr als 6 - Micron mehr als 4 - Eine Ausnahme bildete Palantir, das dank überzeugender Zahlen um 6 - zulegen konnte. Walmart stieg um rund 2,5 - und erreichte erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion USD. PepsiCo gewann nach Zahlen über 3 %....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.