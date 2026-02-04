Der europäische Bio-Anbau kehrt anlässlich der Fruit Logistica 2026 auf die internationale Bühne zurück. Hier präsentiert Euphoria BIO, ein von der Europäischen Union kofinanziertes Dreijahresprojekt, seine Vision von "Natur hoch potenziert": ein Produktionsmodell, das Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack, die authentischen Ausdrucksformen des europäischen Bio-Anbaus, maximal zur Geltung bringt.

Ein neues Jahr und neue Herausforderungen für einen Weg, der seinen Grundwerten treu bleibt. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, die ihr Engagement in der Welt des biologischen Obst- und Gemüseanbaus erneuert und den biologischen Anbau als höchsten Ausdruck des Potenzials der Natur versteht. Ein Ansatz, der sich in umweltfreundlichen Anbaumethoden, dem Schutz der biologischen Vielfalt und der authentischen Aufwertung der Produkte der Erde niederschlägt. Im zweiten Jahr seines Bestehens setzt Euphoria BIO den Weg der Förderung des europäischen Bio-Anbaus auf dem italienischen und deutschen Markt fort und kehrt zur Fruit Logistica zurück, der wichtigsten internationalen Messe für frisches Obst und Gemüse. Die Veranstaltung, die vom 4. bis 6. Februar 2026 in der Messe Berlin stattfindet und zu der rund 90.000 Fachbesucher aus über 140 Ländern erwartet werden, ist ein strategischer Treffpunkt für Akteure der Lieferkette, Einkäufer, Produzenten und internationale Stakeholder: ein Ort, an dem Natur zu bewusstem Wirtschaften, Innovation und Zukunftsvision wird. Während der Messetage werden Euphoria BIO und die Centrale Ortofrutticola di Tarquinia mit ihrem Team in Halle 6.2 Stand B-42 vertreten sein, um den Besuchern das Projekt vorzustellen, die erzielten Ergebnisse zu präsentieren und sich über die Perspektiven des europäischen Bio-Obst- und Gemüsesektors auszutauschen.

Die Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, Förderin des von der Europäischen Union gemäß der Verordnung (EU) 1144/2014 kofinanzierten Projekts, ist eine Erzeugerorganisation mit über 40 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung und dem Vertrieb von Obst und Gemüse. Die O.P. COT ist stark in der Region Latium verwurzelt und hat im Laufe der Zeit ein solides Know-how in der Verwaltung und Aufwertung lokaler Produkte entwickelt, wodurch sie frische, hochwertige und vollständig rückverfolgbare Produkte vom Feld bis auf den Tisch garantiert.

Denn wenn die Natur geschützt, aufgewertet und richtig präsentiert wird, kann sie sich wirklich in ihrer ganzen Pracht entfalten

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Website https://bio.enjoygoodfood.eu/ und auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.

