EQS-News: Smartmi
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
PEKING, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Smartmi, ein weltweiter Pionier im Bereich innovativer Haushaltsgeräte, kündigt stolz die Einführung des Smartmi Air Purifier 3 an, der neuesten Ergänzung seiner preisgekrönten Produktreihe intelligenter Luftlösungen. Ausgestattet mit modernster Reinigungstechnologie, intelligenten Funktionen und einer minimalistischen Ästhetik, sorgt der Air Purifier 3 in Haushalten weltweit für sauberere, frischere Luft.
AmmoniaCapture-Technologie: Frische für haustierfreundliche Wohnungen
Schnelle und effiziente Luftreinigung
Intelligente Überwachung und Steuerung
Leiser Komfort und elegantes Design
Preise und Verfügbarkeit
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/smartmi-stellt-den-air-purifier-3-vor-leistungsstarke-intelligente-und-stilvolle-luftpflege-fur-moderne-haushalte-302677416.html
04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2271216 04.02.2026 CET/CEST