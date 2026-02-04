IONSolv zeigt Potenzial für die Silberrückgewinnung aus Solarmodulen

Anzeige / Werbung

Iondrive Limited (WKN A3E1X8 | ISIN AU0000305542) treibt seine Aktivitäten im Bereich Solarrecycling weiter voran und legt neue Laborergebnisse zur firmeneigenen Metall-Extraktionsplattform IONSolv vor. Im Fokus steht dabei die Rückgewinnung von Silber aus ausgedienten Photovoltaikmodulen - ein Markt, der in Australien in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen dürfte. Erste Laborversuche liefern nun belastbare Anhaltspunkte für die Leistungsfähigkeit der Technologie.

Im Rahmen von Bench-Scale-Tests erzielte Iondrive unter kontrollierten Bedingungen eine Silber-Extraktion von mehr als 85 Prozent. Die Versuche dienten als frühe Screening- und Optimierungsphase und wurden mit kleinen Laborproben aus metallischem Silber durchgeführt. Ziel war es, eine erste Leistungsbasis für die IONSolv-Formulierung zu definieren. Diese Ergebnisse schaffen aus Sicht des Unternehmens eine solide Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung - insbesondere für die Anwendung auf reale End-of-Life-Solarmaterialien.

Vom Labor zur Praxis: Zusammenarbeit mit Livium

Aufbauend auf diesen Ergebnissen startet nun die nächste Phase des Solarrecycling-Programms in Kooperation mit Livium Ltd. Dabei kommen erstmals mechanisch aufbereitete Materialien aus ausgedienten Solarmodulen zum Einsatz. Livium übernimmt die Bereitstellung des Feedstocks sowie die Demontage der PV-Module und bringt damit eine zentrale Kompetenz in die Zusammenarbeit ein.

In dieser Phase untersucht Iondrive das Zusammenspiel von mechanischer Vorbehandlung, Trennprozessen und chemischen Rückgewinnungspfaden. Neben weiterer Laboroptimierung sind auch erste techno-ökonomische Bewertungen geplant. Ziel ist es, Erkenntnisse zur Skalierbarkeit und zur Übertragbarkeit der Laborergebnisse auf größere Prozessstufen zu gewinnen.

Wachsende Abfallmengen, ungenutzte Werte

Die Bedeutung solcher Ansätze nimmt zu, da Australiens Solarmodul-Abfallstrom stark anwächst. Viele Anlagen aus den frühen 2000er-Jahren nähern sich dem Ende ihrer typischen Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Studien gehen davon aus, dass das jährliche Abfallaufkommen bis 2030 auf mehrere hunderttausend Tonnen steigen könnte.

Derzeit werden bei herkömmlichen Recyclingverfahren meist nur Aluminiumrahmen und Anschlussdosen zurückgewonnen. Wertvolle Materialien wie Silber und Silizium bleiben oft ungenutzt oder werden downgecycelt. Genau hier setzt Iondrive an: Das Unternehmen fokussiert sich früh im Recyclingprozess auf die Rückgewinnung dieser hochpreisigen Bestandteile.

Silber und Polysilizium im Fokus der nächsten Phase

In der kommenden Entwicklungsstufe richtet Iondrive den Blick gezielt auf die parallele Rückgewinnung von Silber und Polysilizium. Beide Materialien gelten als wirtschaftlich besonders attraktiv innerhalb des Photovoltaik-Abfalls. Unterstützt wird dieser Ansatz durch fortlaufende Laborarbeiten, techno-ökonomische Analysen und die enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern entlang der Lieferkette.

Der regulatorische und politische Rahmen verstärkt den Rückenwind. Industrieanalysen und politische Initiativen unterstreichen den Bedarf an skalierbaren Recyclinglösungen für PV-Abfälle in Australien. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Iondrive mit IONSolv als Technologieanbieter für eine ressourceneffizientere und wirtschaftlichere Nutzung der wachsenden Solarmodul-Abfallströme.

