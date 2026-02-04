© Foto: OpenAIDas Unternehmen rechnet 2026 mit einem Produktionswachstum von rund 3 Prozent im Öl- und Gassektor. Die Aktie ist am Mittwoch klar im Plus.Der Gewinn von Equinor sank im vierten Quartal aufgrund schwächerer Öl- und Gaspreise. Das Unternehmen strebt Kostensenkungen an und reduziert seine Investitionsausgaben. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) - die bevorzugte Kennzahl des Unternehmens - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Das EBIT ist damit deutlich höher, als die 5,93 Milliarden US-Dollar, mit denen Ananlysten gerechnet hatten. Der Nettogewinn sank von 2 Milliarden US-Dollar im …Den vollständigen Artikel lesen
