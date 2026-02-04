Software-Crash, Value-Comeback: Was tun? Palantir, AMD, PayPal uvm. BÖRSE AM MORGEN - Livestream
|189,02
|189,04
|12:09
|189,02
|189,12
|12:09
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|KI-Aktien-Crash | AMD: Ausblick enttäuscht, PayPal: Chaos perfekt, Novo Nordisk: Frechheit
|11:47
|Windows-PC fürs Wohnzimmer: AMD stellt nächsten Xbox-Prozessor 2027 fertig
|11:31
|AMD gibt Rekordumsatz bekannt
|11:30
|Stifel reiterates Buy rating on AMD stock, maintains $280 price target
|11:30
|Bernstein raises AMD stock price target to $235 on server strength
|11:42
|Palantir CEO Alex Karp Says 'Hesitance To Adopt' AI In Europe, Canada As US Revenue Soars 93%
|11:01
|Better Artificial Intelligence Stock: Nvidia vs. Palantir
|10:31
|Morgen-Update: Analysten-Hype bei Palantir: Springt die Aktie jetzt richtig an? - jetzt lesen!
|10:30
|Software-Crash, Value-Comeback: Was tun? Palantir, AMD, PayPal uvm. BÖRSE AM MORGEN - Livestream
|10:01
|Nvidia and Palantir Are Sending a $12.8 Billion Ominous Warning to Wall Street -- but Are Investors Paying Attention?
|11:57
|PayPal verliert Vertrauen der Märkte: Zweifel an Strategie wachsen: Schock-Bilanz bei PayPal: Analysten kappen Erwartungen nach schwachem Ausblick
|Enttäuschende Quartalszahlen und ein unerwarteter Wechsel im Topmanagement haben die Aktie von PayPal spürbar unter Druck gesetzt. Mehrere Analystenhäuser reagieren mit deutlicher Kritik und senken...
|11:54
|KI-Aktien-Crash | AMD: Ausblick enttäuscht, PayPal: Chaos perfekt, Novo Nordisk: Frechheit
|11:51
|PayPal-Chef fliegt raus - das sind die Gründe
|11:45
|Aktie im Sinkflug und CEO entlassen: Wie geht es weiter bei Paypal?
|Paypal zieht Konsequenzen aus den vergangenen Jahren. Da der aktuelle CEO des Unternehmens die Erwartungen des Vorstandes nicht erfüllen konnte, muss er das Unternehmen verlassen. Wer an seiner Stelle...
|11:29
|HP-CEO wechselt an die PayPal-Spitze
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|189,12
|-7,72 %
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|133,18
|-0,16 %
|PAYPAL HOLDINGS INC
|35,895
|+1,40 %