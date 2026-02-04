Bad Soden, Deutschland (ots) -CFO schließt Transformationsphase des Industriegasespezialisten ab und kündigt für 2026 seinen Rückzug an.Nach sechs prägenden und erfolgreichen Jahren beim Industriegasespezialisten Messer als Vorstandsmitglied und an der Spitze der globalen Finanzorganisation legt Helmut Kaschenzauf eigenen Wunsch im Laufe des Jahres 2026 seine Funktion als Chief Financial Officer (CFO) nieder. Helmut Kaschenz wird weiterhin bis zu einer geordneten Übergabe die Finanzorganisation leiten. Eine Nachfolge steht noch nicht fest.Seit seinem Eintritt Anfang 2021 als Chief Strategy Officer und der Übernahme der globalen CFO-Funktion im Jahr 2022 hat Helmut Kaschenz entscheidend dazu beigetragen, Messer erfolgreich weiterzuentwickeln und die Unabhängigkeit des Gasekonzerns zu sichern.Unter seiner Mitwirkung als Vorstandsmitglied und CFO wurden zentrale Meilensteine erreicht: Der Erwerb der Anteile des Private-Equity-Unternehmens CVC Capital Partners an Messer Industries in 2023, die Integration von Messer Industries in die Messer Gruppe sowie die umfassende Refinanzierung des in Asien, Europa und Amerika ansässigen Konzerns mit zusätzlichem Eigenkapital durch den Einstieg des singapurischen Staatsfonds GIC. Darüber hinaus hat Helmut Kaschenz die Finanzfunktionen, globale Governance, Prozesse und die finanzielle Stabilität mit Kapitalmarktfähigkeit und -zugang gestärkt. Seine über 25-jährige Erfahrung im Investmentbanking und sein breites Netzwerk an institutionellen Investoren sowie Banken ermöglichten die erfolgreiche Umsetzung komplexer Finanztransaktionen.Während seiner Amtszeit erzielte Messer in 2024 Umsätze von über 4,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 1,4 Milliarden Euro, verbunden mit deutlichem Wachstum, Margensteigerung und hohen Investitionen in einer kapitalintensiven Branche. Die Ergebnisse des Jahres 2025 will Messer im April veröffentlichen.Stefan Messer, Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdigt Helmut Kaschenz:"Mit strategischer Weitsicht, finanzstrategischer Expertise und großem Engagement hat Helmut Kaschenz die vergangenen Jahre der Messer-Geschichte maßgeblich mitgeprägt. Sein Beitrag zur Sicherung unserer Eigentümerstruktur, zur langfristigen Finanzierung und zur Weiterentwicklung unserer globalen Finanzorganisation ist von unschätzbarem Wert."Bernd Eulitz, CEO, ergänzt:"Ich schätze die Zusammenarbeit mit Helmut sehr, insbesondere während der wegweisenden Transaktion. Messer ist hervorragend aufgestellt und verfügt dank seiner Arbeit über eine verstärkte und beeindruckende Finanzorganisation."Pressekontakt:Diana BussSenior Vice President Corporate CommunicationsTel.: +49 2151 7811-251Mobil: +49 173 540 5045E-Mail: communications@messergroup.comAngela GiesenManager CommunicationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: communications@messergroup.comOriginal-Content von: Messer SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082902/100938269