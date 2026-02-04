München (ots) -Passend zum Valentinstag widmet Baros Maldives den gesamten Februar der Zweisamkeit. Unter dem Leitmotiv "A Valentine's Escape - curated for two" lädt das ikonische Boutique-Resort Paare dazu ein, Romantik neu zu entdecken.Der Auftakt des Monats stand im Zeichen innerer Balance: Eine Vollmond-Meditation am 1. Februar eröffnete das Valentinsprogramm. Im Serenity Spa folgen romantische Spa-Retreats für Paare, darunter Couple's Massagen und exklusive Behandlungen auf dem Piano Deck. Diese abgelegene Plattform inmitten der türkisfarbenen Lagune bietet absolute Privatsphäre und einen unvergleichlichen Weitblick über den Indischen Ozean.Für diejenigen, die in das kristallklare Wasser eintauchen und der Stille des Meeres genießen möchten, bietet Baros Maldives maßgeschneiderte Tauch- und Schnorchelerlebnisse. Vom "Diving by Design"-Konzept bis hin zum "Eco Explorer"-Programm, bei dem Paare gemeinsam Korallenpatenschaften übernehmen können, werden die farbenfrohen Riffe zum Schauplatz für tiefe, verbindende Entdeckungen.Auch kulinarisch ist einiges geboten, sodass jeder Abend zu einem persönlichen Genussmoment wird. Ob beim eleganten Champagner-Dinner im ikonischen Lighthouse, bei der "Couple's Cocktail Challenge" im Chef's Garden oder einem privaten Candle-Light-Dinner auf einer einsamen Sandbank unter freiem Himmel - hier findet jeder sein perfektes Setting. Zusätzlich laden romantische Sunset- und Moonlight-Cruises mit dem traditionellen Dhoni des Resorts, der "Nooma", dazu ein, bei einem Glas Champagner zu zweit den Horizont zu beobachten.Bei Baros ist Romantik nie aufdringlich oder inszeniert. Sie zeigt sich in zeitloser Eleganz und achtsamer Gästefreundlichkeit und schafft Momente, die weit über den Valentinstag hinaus nachklingen.Pressekontakt:FINN Partners DeutschlandSaskia Strobl und Bibiana Müller BerdonésBarosDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Baros Maldives, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181972/6210124