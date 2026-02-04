München (ots) -- Die Team-Challenge spaltet die Gruppe- Emmy und Samuel ziehen ins Camp- "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" am 4. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die nächste Team-Challenge steht an! Sie entscheidet über 15.000 Euro aus dem Jackpot. Noch bevor es losgeht, müssen sich die Teilnehmer darauf einigen, welchen Geldbetrag jeder Einzelne mit seiner Performance retten kann. Das sorgt für Spannungen in der Gruppe: Aleks und Marko geraten unter Druck, während eine angebliche Aussage von Sophie für Zündstoff sorgt. Parallel wächst die Angst vor der nächsten Nominierung. Mit dem Einzug von Nachzüglerin Emmy und Team-Partner Samuel verschieben sich die Machtverhältnisse endgültig! "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" am 4. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.15.000 Euro stehen in der nächsten Team-Challenge auf dem Spiel. Bereits vor dem Start sorgt die Frage, welcher Teilnehmer welchen Betrag mit seiner Leistung absichern, soll für Diskussionen. Aleks und Marko stehen mit der höchsten Summe enorm unter Druck und zweifeln offen daran, ob ihnen das Spiel liegt. Dass diese Bedenken erst nach der Abstimmung geäußert werden, stößt Virginia sauer auf. Explosiven Zündstoff liefert eine vermeintliche Aussage von Sophie: Vor Ariel soll sie gesagt haben, es wäre für sie kein Problem, wenn Aleks das Geld vom Jackpot verliert. Vor der Gruppe behauptet sie, das nie gesagt zu haben - ob das stimmt?Der eigentliche Ausgang der Challenge rückt schnell in den Hintergrund, denn die nächste Nominierung dominiert die Gespräche. Aleks und Marko fühlen sich als Zielscheibe, während Carina befürchtet, ausgerechnet von befreundeter Seite nominiert zu werden. Im Camp wird getuschelt, abgewogen und taktiert. Sophie ist zunehmend genervt von Ariel: "Sie hat so eine ekelhafte, widerliche Art!".Mit dem Einzug von Emmy und Samuel bekommt das Spiel eine neue Dynamik. Emmys Ruf eilt ihr voraus, weswegen die Camp-Bewohner wenig begeistert von ihrem Einzug sind. "Ich wollte ein Reality-Format machen, das nicht so asozial ist - jetzt ist es vorbei", sagt Liza. Aleks hingegen freut sich über den Neuzugang. In einem Vier-Augen-Gespräch stellen sie fest, dass sie beide frische Singles sind - nicht die einzige Gemeinsamkeit wie sich rausstellen wird ... Sicher ist: Der Neuzugang wird das Kräfteverhältnis nachhaltig verändern. Die Nominierung endet schließlich mit einem Gleichstand auf Platz zwei - und zwingt die Stimmensieger dazu, selbst zu entscheiden, wen sie gegen sich in die Exit-Challenge schicken."CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - am 4. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.Bildmaterial zur Folge und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/couplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt)Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann. 2026 treten an: Patrick und Bettina Habig, Virginia und Andrew Weiß, Aleks und Marko Petrovic, Emmy Russ und Samuel Sohebi, Liza Waschke und Sebastian Fobe, Hendrik Sünder und Sophie Welack, Carina und Chika Ojiudo-Ambrose, Zoe Saip und Patrik Macella, Ariel Hediger und Joshua Gyamfi.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6210117