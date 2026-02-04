Berlin (ots) -APOTHEKE ADHOC steigert seine Reichweite erneut: Mit rund 48 Millionen Visits baut das unabhängige Nachrichtenportal für Pharma und Apotheke seine Marktposition weiter aus. 5,7 Millionen Visits im Januar 2026 bedeuten ein Plus von knapp 28 Prozent zum Jahresstart: APOTHEKE ADHOC ist und bleibt eine Instanz für alle Themen rund um Apotheke, Pharma und Arzneimittel.Wer fundierte Informationen in Echtzeit sucht, landet bei gesundheitspolitischen Themen ebenso wie bei Hintergrund, Einordnung und Innovationen häufig bei APOTHEKE ADHOC. Gegenüber 2024 legte die Reichweite 2025 um rund 2,1 Millionen Besuche zu - ein Plus von rund fünf Prozent. Das Redaktionsteam unter der Leitung von Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher greift relevante Themen frühzeitig und oft exklusiv auf, ordnet Entwicklungen ein und begleitet die Branche mit journalistischer Tiefe durch ein zunehmend volatiles Marktumfeld.Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist neben den Video- und Liveformaten das Exklusivangebot APOTHEKE ADHOC plus. Das Angebot zählt inzwischen mehr als 31.700 verifizierte Nutzer:innen, die täglich auf exklusive Inhalte, vertiefende Analysen und fundierte Hintergrundberichte zugreifen können.Benchmark im digitalen FachjournalismusNeben der Kernberichterstattung zu kritischen Marktthemen wie dem E-Rezept, Lieferengpässen und der Apothekenpolitik gewinnen spezialisierte Themenfelder wie Medizinalcannabis, Frauengesundheit und Dermokosmetik weiter an Bedeutung - stets nah an den Interessen der Zielgruppen.Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und CEO der ELPATO Medien GmbH, betont: "Wir ruhen uns nicht auf Erfolgen aus. In einem Markt, der sich heute schneller neu erfindet als je zuvor, ist APOTHEKE ADHOC eine entscheidende Instanz. Unser Ziel für 2026 ist klar: Wir wollen das Maß der Dinge sein - als unabhängiges Nachrichtenportal mit erstklassigem Journalismus, der für unsere Community kompromisslos, relevant und kostenfrei ist."Maximale Reichweite über alle KanäleParallel zur starken Web-Performance vergrößert sich die Nutzung der begleitenden Kanäle kontinuierlich. Mehr als 27.000 Abonnent:innen nutzen die täglichen Newsletter-Updates als festen Bestandteil ihres Informationsalltags. Darüber hinaus erzielt APOTHEKE ADHOC über seine Social-Media-Kanäle massive Reichweiten - mit mehr als 55.000 Fans auf Facebook (https://www.facebook.com/apothekeadhoc/), rund 26.500 Followern auf Instagram (https://www.instagram.com/apothekeadhoc/) sowie mehr als 21.000 Kontakten auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/apotheke-adhoc/posts/?feedView=all) und mehr als 7.300 Followern bei YouTube (https://www.youtube.com/user/ApothekeAdhoc/videos). Visuelle Formate wie das tägliche Newsupdate adhoc24 (https://youtube.com/playlist?list=PLiQz7PPWrXy2_ZIRtU_FFqSfuO2yoMlXV&si=5bVSaKe4CHbwTyB8) gewinnen ebenfalls an Zuspruch; das gilt auch für die vielseitigen Webinar (https://webinar.apotheke-adhoc.de/)-Angebote mit mehr als 14.000 angemeldeten Nutzer:innen. Das Spektrum reicht dabei von praxisnahen Themen für den Arbeitsalltag bis hin zu BAK-zertifizierten Fortbildungsreihen, die eine flexible fachliche Weiterbildung inklusive Erwerb von Fortbildungspunkten ermöglichen.APOTHEKE ADHOC verbindet die Branche nicht nur digital, sondern auch vor Ort. Durch die aktive Mitgestaltung renommierter Veranstaltungsreihen wie der APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/)und der VISION.A (https://vision.apotheke-adhoc.de/) Zukunftskonferenz, fördert das Nachrichtenportal den persönlichen Austausch zwischen Apothekenteams, Industrie, Verbänden und Politik und stärkt den branchenweiten Dialog zu den entscheidenden Zukunftsfragen.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:Undine Neumannpresse@elpato.deELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/6210136