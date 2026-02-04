München (ots) -Bei ihrer gestrigen Weltpremiere ließ die romantische Komödie EIN FAST PERFEKTER ANTRAG in München in Anwesenheit der Hauptdarsteller Iris Berben und Heiner Lauterbach die Herzen des Publikums höherschlagen.Regisseur Marc Rothemund und Drehbuchautor Richard Kropf präsentierten ihren neuen Film gemeinsam mit Produzent Lasse Scharpen sowie Ko-Produzentin Steffi Ackermann in der ASTOR Film Lounge im ARRI. Neben weiteren anwesenden Castmitgliedern wie Jonathan Perleth und Maya Lauterbach, erlebten das Filmteam sowie zahlreiche prominente Gäste eine rundum gelungene Premiere.Die Rom-Com begeisterte das Münchner Publikum mit herrlichem Dialog-Witz und viel Gefühl - die Gäste waren sich anschließend einig: So sieht ein perfekter Abend aus!LEONINE Studios bringt EIN FAST PERFEKTER ANTRAG am 26. Februar in die Kinos.Der eigenwillige Witwer Walter (HEINER LAUTERBACH) vertreibt sich seine Zeit im Ruhestand damit, Restaurants zu testen und akribisch im Internet zu bewerten. Bei einem seiner Restaurantbesuche trifft er zufällig seine Jugendliebe Alice (IRIS BERBEN) wieder. Vor 40 Jahren hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht und war spektakulär gescheitert. Die lebensfrohe und freigeistige Kunstprofessorin ist auch heute noch das genaue Gegenteil des altmodischen, akkuraten Walter. Der Ehrgeiz des pensionierten Ingenieurs ist geweckt. Er will es diesmal besser machen, während Alice gar nicht daran denkt, denn sie liebt ihr unabhängiges Leben und braucht keinen Beziehungsstress. Sie stellt eine Bedingung: Erst wenn er echtes Interesse an ihrer Welt zeigt, bekommt er vielleicht eine zweite Chance. Und so schreibt sich Walter, der sich nie für Kunst interessiert hat, zu Alice Entsetzen als Gaststudent in ihrem Kurs ein - fest entschlossen, sich selbst und ihr zu beweisen, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen. Aber nicht nur Alice stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen, sondern auch die Begegnung mit seinen 40 Jahre jüngeren Kommiliton*innen. Unerwartet finden sich Alice und Walter in einem neuen, aufregenden Kapitel ihres Lebens wieder und müssen sich fragen: Rostet alte Liebe wirklich nicht?EIN FAST PERFEKTER ANTRAG ist die neue Komödie von Erfolgsregisseur Marc Rothemund ("Mein Blind Date mit dem Leben", "Dieses bescheuerte Herz") und Drehbuchautor Richard Kropf ("4 Blocks", "Kleo"), die mit ihrem letzten Film "Wochenendrebellen" einen Millionenerfolg in den deutschen Kinos landeten. Auch EIN FAST PERFEKTER ANTRAG hat den Finger am Puls der Zeit und erzählt mit Witz und Leichtigkeit eine erfrischende Liebesgeschichte über die zweite Liebe im Leben, die mit unwiderstehlichem Humor und Herz verzaubert.Die romantische Komödie wurde produziert von Studio Zentral in Ko-Produktion mit LEONINE Studios und ARD Degeto Film GmbH. Als Produzent zeichnet Lasse Scharpen verantwortlich. Koproduzent*innen sind Steffi Ackermann, Cosima von Spreti, Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Redaktion verantworten Sebastian Lückel und Christoph Pellander. Producerin ist Dana Löffelholz und Junior Producerin ist Xenia Richter. Förderpartner sind Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA), FISA+, Film in Austria (ABA), Vienna Film Incentive und der Filmfernsehfonds Bayern (FFF).Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):Anja Oster, Linda Heckel & Moritz PalmaTelefon: +49 30 - 263 959 590E-Mail: team@just-publicity.comOnline-PR:Franziska BuchholzTelefon: 089-954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6210145