Neue APAC-Zentrale soll vielfältige, reichweitenstarke Konferenzen und branchenprägende Events vorantreiben sowie den Markenaufbau für führende Unternehmen in der Region stärken

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

MUMBAI, Indien, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, ein weltweit führendes Unternehmen für strategisches Marketing, B2B-Konferenzen und Plattformen zum Markenaufbau, hat die Eröffnung seiner Hauptzentrale für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in Mumbai bekannt gegeben. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der regionalen Expansion des Unternehmens. Die Eröffnung fällt mit dem zehnjährigen Bestehen von QNA zusammen - ein Jahrzehnt, in dem das Unternehmen vertrauenswürdige Plattformen geschaffen, den Dialog in der Branche mitgestaltet und ein beachtliches Engagement in globalen Märkten ermöglicht hat.

Die Niederlassung wurde von Bharat Mehra, einem renommierten Geschäftsmann, Philanthropen und strategischen Berater, feierlich eingeweiht. Er ist Vorsitzender des Radha Meera Trust, Gründer von Bharat Mehra Strategies und ein geschätzter Berater führender Unternehmen in Indien und dem Nahen Osten. Bharat Mehra ist außerdem Chefberater von Anant Ambani und Berater von Ajay Piramal. Er ist weithin bekannt für sein humanitäres Engagement und seine Vordenkerrolle. Seine Anwesenheit als Ehrengast bei der Einweihung unterstreicht die strategische Bedeutung der Expansion von QNA in Indien und spiegelt das gemeinsame Bekenntnis zu Innovation, zielgerichteter Führung und gesellschaftlichem Engagement wider.

Mit der Eröffnung der APAC-Zentrale beabsichtigt QNA, seine Präsenz in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen und leistungsstarke Plattformen zu schaffen, die auf die veränderlichen Marktbedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Der Standort Mumbai wird als regionales Innovationszentrum fungieren, das es QNA ermöglicht, neue Regionen zu erschließen, zukunftsweisende Technologien zu adaptieren und immersive, ergebnisorientierte Veranstaltungen für Regierungen, Unternehmen und Branchen-Ökosysteme zu realisieren.

In den vergangenen zehn Jahren hat QNA erfolgreich mehr als 150 B2B-Konferenzen und Gipfeltreffen sowie tausende kuratierte Roadshows in über 20 Ländern in Indien, APAC, dem Nahen Osten, Afrika und Europa durchgeführt. Das Unternehmen arbeitet eng mit Regierungen, Regulierungsbehörden, globalen Konzernen und Branchenverbänden zusammen und hat sich als vertrauenswürdiger Partner für nationale und regionale Initiativen etabliert.

Ankit Shukla, Managing Director von QNA kommentiert dies wie folgt:

"Mumbai war für mich schon immer meine Heimat, und die Einrichtung der APAC-Zentrale von QNA hier ist die Erfüllung eines Traums. Nach zehn Jahren, in denen wir QNA zu einer globalen Plattform aufgebaut haben, stellt diese Eröffnung sowohl einen beruflichen als auch einen persönlichen Meilenstein dar. In den letzten zehn Jahren sind wir durch starke Partnerschaften und zielgerichtete Initiativen in mehr als 20 Ländern gewachsen. Die Niederlassung in Mumbai ist nicht nur eine geografische Erweiterung, sondern bekräftigt auch unser langfristiges Engagement für Indien als wichtigen Wachstumsmarkt und Innovationszentrum."

QNA ist bekannt für seine inhaltsreichen, erkenntnisorientierten Veranstaltungen und bringt Führungskräfte aus der Wirtschaft, politische Entscheidungsträger, Unternehmer und Technologieexperten zusammen, um Kooperationen zu fördern, Dialoge anzuregen und bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Das Unternehmen verfolgt eine klare Mission: die richtigen Fragen zu stellen, den Status quo herauszufordern und umsetzbare Erkenntnisse zu teilen, die Führungskräfte befähigen, in einer sich ständig wandelnden globalen Landschaft zu navigieren und diese mitzugestalten.

Die Niederlassung in Mumbai markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von QNA - nach einem Jahrzehnt erfolgreichen Wirkens - und stärkt seine Rolle als globaler Wissenspartner, Marktförderer und vertrauenswürdiger Katalysator für Wachstum in der APAC-Region und darüber hinaus.

Kontakt:

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807