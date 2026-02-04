Die japanischen Autobauer Toyota, Daihatsu und Suzuki haben vollelektrische Versionen ihrer Kei-Car-Vans vorgestellt. Die Fahrzeuge basieren auf der selben Plattform. Allerdings sind die Preise hoch und die Produktionsziele niedrig. Bei Toyota heißt er Pixis Van BEV, bei Toyota-Tochter Daihatsu e-Hijet Cargo und bei Kooperationspartner Suzuki e Every: Die Rede ist von einer elektrischen Version eines Kei-Vans, also eines sehr kompakten Nutzfahrzeugs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
