EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG:
Vorläufiges Konzernergebnis 2025 (untestiert) / Prognose 2026
Köln, 04. Februar 2026: Im Geschäftsjahr 2025 kam es zu einer deutlichen Umsatzausweitung in der LIMES Schlosskliniken Gruppe. Die Nachfrage nach medizinisch-therapeutischer Leistung war in allen LIMES Schlosskliniken positiv. Bei der Paracelsus Recovery Clinic in Zürich kam es gegenüber dem Vorjahr zu einer deutlichen Umsatz- und Ertragssteigerung. Die LIMES Schlosskliniken Mecklenburgische Schweiz und Fürstenhof erhöhten den Umsatz und den Ertragsausweis zweistellig. Die Anlaufkosten der beiden neuen Kliniken Abtsee und Bergisches Land fielen geringer aus als erwartet. Die Klinik für Jugendliche am Abtsee verzeichnet eine starke Nachfrage, sodass wir für das Gesamtjahr von einem positiven Ergebnisbeitrag ausgehen. Für die Klinik Bergisches Land in Lindlar
Für 2026 erwarten wir eine solide Entwicklung der bestehenden Kliniken und eine Umsatz- und Ertragsausweitung durch die beiden neuen Kliniken.
Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
