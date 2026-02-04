Wenn Aktien Fahrt aufgenommen haben, sind erstaunliche Kursgewinne möglich. Börsianer sprechen vom Momentum. Wie sich das Phänomen systematisch nutzen lässt und welche Aktien nicht zu bremsen sind. Manche Aktien scheinen einfach nicht aufzuhalten. Sie steigen und steigen - Vollgas-Aktien. Siemens Energy ist ein Paradebeispiel dafür. Vor zwei Jahren notierte die Aktie noch bei rund 15 Euro, vor einem Jahr bereits bei 60 Euro. Doch auch das war nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE