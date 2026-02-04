Was für eine brutale Enttäuschung: Die PayPal-Aktie ist am Dienstag um -20% auf 41,70 US$ abgestürzt. Werden Anleger jetzt weiter den Verkaufsknopf drücken oder gibt es irgendwelche Anzeichen, die Hoffnung machen könnten? Bruchlandung nach Zahlen So etwas nennt man wohl eine Bruchlandung. Wer die PayPal-Aktie vor dem gestrigen Tag im Depot hatte, dürfte heute erschüttert sein. Der Markt hat die schwachen Quartalszahlen des Zahlungsdienstleisters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
