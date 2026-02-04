Anzeige / Werbung

AMD Q4 2025-Ergebnisse: Starkes Wachstum trotz Marktskepsis

AMD hat mit seinen Q4-2025-Zahlen ein starkes Signal gesetzt: Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie übertrafen die Erwartungen deutlich, getragen von kräftigem Wachstum in KI-, Rechenzentrums- und Gaming-Segmenten. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um über 34 % auf 10,27 Milliarden US-Dollar, während sich Margen und Cashflow sichtbar verbesserten. Trotz dieser operativen Stärke reagierte die Börse zurückhaltend - ein Zeichen dafür, dass Investoren derzeit sensibel auf Bewertungen und die Nachhaltigkeit des KI-Booms blicken.

Der Ausblick bleibt jedoch optimistisch: Für Q1 2026 prognostiziert AMD weiteres starkes Wachstum und liegt bereits über den Analystenschätzungen. Das Management sieht sich in einem mehrjährigen Aufschwungzyklus, gestützt durch breite Produktstärke in CPUs, GPUs und KI-Beschleunigern. Gleichzeitig bleibt die zentrale Frage, ob die hohen Investitionen im Technologiesektor langfristig gerechtfertigt sind. AMD steht damit exemplarisch für die Spannung zwischen beeindruckender Unternehmensperformance und vorsichtiger Marktstimmung.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.