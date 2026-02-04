Aktienmärkte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben

Makroökonomischer Überblick
Im übergeordneten Umfeld bleiben geopolitische Themen der bestimmende Faktor. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf diplomatische Gespräche rund um den Ukraine-Krieg, bei denen Unterhändler in Abu Dhabi ausloten, ob Bewegung in Richtung eines möglichen Waffenstillstands kommt. Gleichzeitig sorgen Spannungen zwischen den USA und dem Iran für Nervosität, nachdem es zu einem militärischen Zwischenfall mit einer iranischen Drohne gekommen ist.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG2UN3
|13,19
|26030,171985 Punkte
|19,22
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFT
|16,57
|71,334246 USD
|4,7
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG98DU
|6,17
|24102,099728 Punkte
|39,94
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9C
|15
|26179,534305 Punkte
|17,2
|Open End
|DAX
|Bear
|UN1XAS
|7,56
|25444,141678 Punkte
|32,97
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Novo Nordisk A/S-B
|Call
|UG5F5Q
|0,13
|400,00 DKK
|6,45
|17.06.2026
|SAP SE
|Call
|HD27RF
|0,12
|220,00 EUR
|10,9
|18.06.2026
|Novo Nordisk A/S-B
|Call
|UN33QH
|0,44
|400,00 DKK
|3,44
|16.06.2027
|TotalEnergies SE
|Call
|UG486N
|0,13
|65,00 EUR
|18,55
|18.03.2026
|BASF SE
|Call
|UG8VAF
|0,67
|43,00 EUR
|6,15
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UG7C9U
|1,16
|26432,23109 Punkte
|-15
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG8MLR
|4,42
|37,734316 USD
|4
|Open End
|DAX
|Long
|UG9TZQ
|1,68
|23866,30638 Punkte
|27
|Open End
|Xpeng Inc. ADR
|Long
|UN206X
|1,67
|13,731265 USD
|5
|Open End
|Barrick Gold Corp.
|Long
|UG0H39
|6,77
|42,786522 USD
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2026; 10:30 Uhr;
