Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Lenz (CSU), hat im Vorfeld der Reise von Bundeskanzler Merz in die Golfregion auf die Bedeutung strategischer Partnerschaften hingewiesen und sich für einen pragmatischen Ansatz im Umgang mit den betreffenden Ländern ausgesprochen.Bei phoenix sagte Lenz: "Ich glaube, wir brauchen Partnerschaften. Wir brauchen im Moment, aber auch generell, Realpolitik. Wir brauchen Pragmatismus. Das soll uns nicht daran hindern, dass wir auch auf Dinge hinweisen, aber ich bin der Überzeugung, dass der moralische Zeigefinger eben auch kontraproduktiv in der Sache ist." Es gehe hier um "strategische Partnerschaften", so Lenz.Deutschland müsse aufgrund der veränderten geopolitischen Situation bei der Energieversorgung Abhängigkeiten abbauen und mehr diversifizieren, gleichzeitig gehe es bei der Reise des Bundeskanzler und der Wirtschaftsdelegation auch darum, Partnerschaften in der chemischen Industrie, der Automobilindustrie und im Maschinenbau zu forcieren.Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/UQu