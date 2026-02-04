EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Jungheinrich AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Jungheinrich AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen-1308
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/reports-publications-6224
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Jungheinrich AG
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2271272 04.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group