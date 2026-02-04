Düsseldorf (ots) -- Spende für "LINA Plus ambulant" am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart- Ein Fokus der Spendenstrategie liegt auf dem Thema "Gesundheit & Wohlergehen"- 2025 spendete die Bank bei 4,3 Mio. Euro an rund 600 gemeinnützige Organisationen in DeutschlandZum heutigen Weltkrebstag 2026 bekräftigt die TARGOBANK ihr gesellschaftliches Engagement im Bereich Gesundheit: Mit einer Spende über 315.000 Euro an den Verein Freunde und Förderer des Robert Bosch Krankenhauses e. V. fördert die Bank das Projekt "LINA Plus ambulant" am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart - ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für junge Menschen mit lebensverändernden Erkrankungen.Schwere Erkrankungen wie Krebs oder andere lebensverändernde Diagnosen stellen Betroffene und ihre Familien vor enorme physische, psychische und soziale Herausforderungen. Das Projekt LINA begleitet junge Erwachsene und ihre Angehörigen über die medizinische Behandlung hinaus - von der Diagnose bis zur Nachsorge - und unterstützt sie dabei, den Alltag zu meistern, berufliche Perspektiven zu erhalten und neue Zuversicht zu gewinnen.Marco Voosen, TARGOBANK Vorstand Corporate Banking, überreichte gemeinsam mit Keun Young Lee und Dr. Patrick Baudoux den symbolischen Spendenscheck Mitte Januar bei einem Besuch im RBK. "Gesellschaftliches Engagement auch in Form von Spenden hat bei uns eine lange Tradition. Gesundheit und Wohlergehen sind ein Schwerpunkt unserer Spendenstrategie - und die Unterstützung für das Projekt LINA für uns eine absolute Herzensangelegenheit.""Wir danken der TARGOBANK sehr herzlich für ihre großzügige Spende", sagt Prof. Dr. Mark Dominik Alscher, Geschäftsführer des Robert Bosch Krankenhauses und Vorstandsmitglied des Vereins Freunde und Förderer des Robert Bosch Krankenhauses e. V. "Mit der großen Summe von 315.000 Euro wird es uns gelingen, dem hohen Bedarf an Unterstützung gerecht zu werden und insbesondere unser ambulantes Beratungsangebot, LINA Plus, nachhaltig auszubauen."Das Gesellschaftliche Engagement der TARGOBANKDie Spende ist Teil der so genannten "Gesellschaftlichen Dividende", die vom Mutterkonzern Crédit Mutuel Alliance Fédérale eingeführt wurde und von der TARGOBANK übernommen wird. Die Gesellschaftliche Dividende spiegelt den Genossenschaftsgedanken des Mutterkonzerns wider. Jedes Jahr fließen 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses in Projekte, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirken. Daraus hat die TARGOBANK 2025 ein Budget von 4,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und an rund 600 gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland gespendet. Der Fokus liegt dabei auf den Themen, die in der Spendenstrategie festgelegt sind: Gesundheit und Wohlergehen, soziale Gleichberechtigung sowie Umwelt- und Klimaschutz. Zudem fördern die Spenden der TARGOBANK das gesellschaftliche Engagement der Mitarbeitenden.Das Projekt LINADas Projekt LINA entstand 2011 am RBK zunächst unter dem Namen "Diagnose Krebs - Mitten im Leben". 2022 erweiterte das Krankenhaus sein Unterstützungsangebot und berät seither auch junge Menschen mit lebensverändernden Erkrankungen, wie zum Beispiel Mukoviszidose, Morbus Chron oder Multiple Sklerose.Der Verein "Freunde und Förderer des Robert Bosch Krankenhauses e. V." finanziert unter anderem das Beratungsangebot LINA. Der 2004 gegründete Verein unterstützt auf Basis von Spendengeldern innovative Projekte und Forschungsvorhaben, die nicht durch die Regelversorgung abgedeckt sind. Darüber hinaus unterstützt der Verein LINA Support den Arbeitsbereich praktisch und finanziell.Über TARGOBANKDie TARGOBANK ist Teil der TARGO Gruppe und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).Die TARGO Gruppe ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.Mehr Informationen auf targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr